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Москва, 25.06.2018

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей для российских студентов

«Expert Online» 2018

Автоэксперты составили рейтинг машин, которые лучше всего подходят для отечественных студентов.

Основными критериями отбора были приемлемая цена и относительно недорогое обслуживание, передаёт Федеральное агентство новостей.

ТОП-5 возглавляет Volkswagen Golf четвёртого поколения. Несмотря на то, что последний автомобиль этого поколения сошёл с конвейера ещё в 2004 году, эксперты уверены, что он ещё долго прослужит владельцу. При этом цена такой машины начинается от 120 тыс. рублей.

Второе место у Nissan Almera 2000 года выпуска. Сейчас купить его можно в среднем за 150 тыс. рублей.

В тройке лидеров также проверенный временем Renault Logan первого поколения. Такие машины стоят от 90 до 120 тысяч рублей.

На четвертой строчки «студенческого» авто-рейтинга Mazda 3. Эксперты отмечают, что у автомобилей этой марки отличные технические данные, но не самое высокое качество лакокрасочного покрытия. Приобрести такую машину сейчас можно от 160 тыс. рублей.

Замыкает ТОП-5 Lada 2110. Плюс этой машины — низкая цена (от 50 тыс. рублей) и доступность запчастей. Но есть и серьёзные минусы. Владельцу отечественной «легковушки» нужно быть готовым к частому ремонту.

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