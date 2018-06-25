Союзники и противники: мигранты могут «сместить» Меркель с поста канцлера

Экстренный саммит лидеров 16 из 28 государств ЕС, который состоялся 24 июня не привел к достижению новых договоренностей по миграции. Участники дискуссии высказали несколько идей, которые будут подробно обсуждаться на запланированном саммите Евросоюза 28 и 29 июня в Брюсселе, где должны присутствовать лидеры всех государств сообщества. Ангела Меркель не ждет прорыва в этой области, однако, надеется на заключение конкретных соглашений на июньском саммите ЕС.

Пессимизм канцлера основан на крайне противоречивых позициях стран-членов ЕС по вопросу мигрантов. Издание Focus приводит основные «за» и «против» по данному вопросу крупнейших игроков объединения.

Так, издание считает, что Меркель стремится к общему решению по распределению беженцев в ЕС, достижению соблюдения Дублинских соглашений, а также допустить въезд мигрантов, которые уже зарегистрированы в ЕС и ожидают решения на границе с Германией. Помимо этого перед Меркель стоит задача попытаться заключить двусторонние соглашения со странами ЕС, которые позволят облегчить миграционный кризис.

Если ей это не удастся, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер и его партия ХСС примут меры по отказу на границе Германии от мигрантов, получивших убежище в других странах ЕС.

Италия в лице ее нового премьер-министра Джузеппе Конте требует всеобъемлющего решения и радикальных изменений в Европейской политике по миграции. Необходимо отказаться от так называемой Дублинской системы, уверен Конте. Социальные беженцы должны равномерно распределяться между всеми странами объединения, заявляет итальянская сторона.

Австрия также выступает за реформы в политике миграции, пишет издание. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает за эффективную защиту внешних границ ЕС и создание центров для мигрантов за пределами ЕС.

Франция одна из немногих сторон, которая поддержала Меркель в спорах о миграции. Глава государства Эммануэль Макрон заверил, что его страна готова принять из Германии беженцев, зарегистрированных во Франции. Также страна готова поддержать создание центров беженцев в Европе и оказание им финансовой помощи.

Страны Вышеградской группы, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, как и прежде, придерживаются политики о недопуске мигрантов в ЕС. Страны категорически против предоставления убежища для беженцев и распределения их в странах ЕС. В этой связи их представители игнорировали встречу 24 июня.

Если объединение не придет к единому решению по миграции, а раскол ЕС в этом вопросе продолжиться, то Германия может лишиться своего лидерства в ЕС, а Меркель это будет стоить поста канцлера, уверены эксперты издания.