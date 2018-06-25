Кому в банк вход воспрещен

По оценке компании «Домашние деньги», среднему российскому заемщику регулярно не хватает до зарплаты 5 тысяч рублей.

Россиянам нужна новая кредитная история

Как говорится в сообщении МФО «Домашние деньги», по итогам пяти месяцев 2018 года количество действующих заемщиков всех МФО достигло своего рекордного показателя — более 8 млн человек, то есть около 10% от экономически активного населения страны. При этом, напоминают в компании, годом ранее этот показатель не превышал 8%. Обращаться в МФО, констатируют эксперты, россиянам приходится потому, что большинству из них вход в банк воспрещен по тем или иным причинам.

Так, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, хотя еще 14% клиентов МФО, напротив, не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории. Восемь процентов имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО. Только 18% их клиентов имеют положительную кредитную историю. Таким образом, по факту, учитывая требования банков, предъявляемые к потенциальным клиентам, около 82% клиентов МФО не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций.

В целом, констатируют аналитики компании, на сегодня среднестатистическому заемщику с доходом до 30-40 тыс. рублей не хватает в месяц около 5 тыс. рублей для того, чтобы откладывать эту сумму и не прибегать к заемным средствам в течение года. При этом за год показатель вырос на 5% (до 4,7 тыс. рублей), годом ранее рост был на уровне 1,5% (до 4,6 тыс.).

По данным Евгения Сивцова, коммерческого директора компания Рефинансируй.рф, у большей части клиентов, обратившихся в эту компанию за услугой рефинансирования, зафиксировано наличие иных кредитных обязательств. Но суммы редко превышают 500 тысяч рублей и в основном колеблются в диапазоне от 50 до 100 тысяч.

Большинство потребителей услуг микрофинансовых получают быстрые займы на покрытие кассовых разрывов, увеличивая тем самым свою долговую нагрузку, поясняет он, и так же отмечает, что определенное влияние на эту ситуацию оказывают крупнейшие розничные банки, которые по-прежнему неохотно кредитуют мелких розничных клиентов.

Доколе?

По оценке Евгения Сивцова, ситуация не изменится в ближайшее время по причине отсутствия потенциала к росту зарплат. При этом, добавляет он, на рынке микрофинансирования сейчас актуальна довольно-таки противоречивая тенденция. В силу наложенных регулятором ограничений сокращаются объемы кредитования в сегменте быстрых займов. При этом растут объемы выдач займов с условием постепенного погашения. Речь идет о займах на сумму до 100 тысяч рублей и сроком погашения от 1 года.

Домохозяйства, доход которых близок к прожиточному минимуму, не официальному, а тому, который требуется в реальной жизни, действительно вынуждены брать займы для того, чтобы осуществить необходимые крупные покупки: бытовую технику, образование для детей, транспортное средство начального уровня, отпуск, указывает в свою очередь, генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Их потребность в займах растет по мере падения реальных доходов: с 2014 по 2017 год реальные доходы россиян снижались на 4-5% каждый год, к этому добавилась девальвация рубля в 2014-2015 годах и последовавший рост цен на импортные товары. Он также обращает внимание на рост цен на бензин на 11% с начала года. Все это приводит к падению уровня жизни граждан, а падение уровня жизни психологически всегда воспринимается интенсивнее, чем рост на такую же величину, поэтому домохозяйства берут займы для поддержания уровня жизни на неизменном уровне, в том числе, чтобы рефинансировать предыдущие займы и банковские кредиты.

Зачастую доход в размере 30-40 тыс. рублей носит неофициальный характер или является серым, поэтому такие заемщики не могут претендовать на банковский кредит, но их потребностей, потребностей их семей это не отменяет, говорит эксперт.

Эти тренды, уверен Максим Харитонов, станут ощущаться еще острее, поскольку впереди — повышение пенсионного возраста, и оно приведет к тому, что появится целая социальная прослойка пред-пенсионеров, возрастом 55+, которым очень сложно будет найти работу, но которым нужно будет поддерживать уровень жизни, и они будут предъявлять спрос на займы.

Сумма 5 тыс. рублей, которой не хватает среднему гражданину, через год может составить 5450 рублей, с учетом описанных тенденций, ожидает аналитик. Регулирование же микрофинансового рынка уже сейчас привело к тому, что надежность МФО с точки зрения заемщика выросла, поэтому растет и спрос: Центральный банк предъявляет к МФО требования по размеру капитала, заставляет заниматься риск-менеджментом, вырабатывать этические стандарты работы, ограничивает предельный размер процентов, ограничивает количество договоров займа на одного заемщика в год и количество пролонгаций каждого договора.

Как отмечал Евгений Сивцов, в МФО процент, под который кредитуют заемщиков, доходит до 730%, после чего они ищут возможность рефинансирования. Регулярность обращения за кредитом размером около 5 тысяч рублей усиливает закредитованность. У этой ситуации есть потенциал перерастания в серьезную социальную проблему.