Особенности выбора кареток и петуха для велосипедов

Как выбрать петух для велосипеда?

Любому велосипедисту известно, какую функцию выполняет велопетух. Он обеспечивает защиту заднего переключателя скоростей на задней кассете велосипеда https://sportiv.ru/bikes/catalog/kassety/ и рамы. Однако большинство велосипедистов не располагает достаточным количеством времени для изучения нюансов производства этих деталей. Главные критерии, по которым различаются велопетухи – материалы, использованные для их производства, и способ изготовления.

Чаще всего в качестве материала петуха для велосипеда https://sportiv.ru/bikes/catalog/petukhi/ используется силумин либо дюралюминий. Силумин представляет собой обобщенное название любых сплавов алюминия, содержащих кремний. Доля этого вещества составляет от 4% до 22% от суммарного объема готового сплава. При высокой доле кремния твердость сплава возрастает, однако он при этом становится более хрупким. Именно хрупкость данного материала является его главным недостатком. Изготовленные из него детали переносят большую механическую нагрузку, однако в результате падения они могут растрескаться. Силуминовые велосипедные петухи производятся посредством заливки расплавленного материала в литейную форму. Основные преимущества такого способа производства состоят в простоте, быстроте и низкой стоимости. Главный недостаток этих изделий состоит в образовании мельчайших трещин и возникновении внутреннего напряжения, из-за чего при интенсивном использовании велосипеда они неизбежно ломаются.

Фрезерованные велопетухи производятся посредством вырезания на фрезерных станках. В качестве материала в данном случае используется дюралюминиевый лист. Под дюралюминием понимается группа сплавов высокой прочности на базе алюминия с включениями марганца, магния и меди. Главное достоинство фрезерованных велопетухов заключается в исключении остаточной деформации, а равно напряжения материала. В ходе использования они не изменяют механических качеств и, самое важное, не изгибаются, а в случае превышения предельной нагрузки просто ломаются без попадания в заднее колесо, так что рама остается неповрежденной. Эти изделия стоят немного дороже литых аналогов. Фрезерованные велопетухи, в отличие от литых, не оказывают влияния на качество переключения передач. Обычно при передвижении по пересеченной местности либо при скоростном велосипедном забеге переключатель скоростей подвергается значительной нагрузке, и в таких ситуациях оказываются весьма полезными механические качества дюралюминия. Какой бы петух ни использовался на велосипеде, всегда нужно иметь при себе запасной, чтобы в случае поломки произвести его замену и продолжить поездку.

Как выбрать каретку для велосипеда?

Высокий уровень конкуренции между производителями велосипедных кареток привел к появлению в течение последних нескольких лет множества разнообразных стандартов этих изделий. Чтобы среди всего этого многообразия выбрать наиболее походящую каретку велосипеда https://sportiv.ru/bikes/catalog/karetki/, нужно выполнить последовательность из пяти действий.

1. Сначала надо определиться с типом крепления шатуна

Cotter Pin была стандартной моделью для кареток велосипедов времен Советского Союза. Фиксирование шатуна на ней осуществлялось напрямую с использованием пина, продевавшегося через шатун и проходившего сквозь вырез, который имелся в оси каретки.

SQR – самое распространенное решение для бюджетных вариантов в настоящее время.

Octalink – шлицевой стандарт, рассчитанный только на шатуны Shimano.

ISIS Drive – Полая изнутри ось обеспечивает экономию массы. Этот стандарт был внедрен в 1999 году.

Howitzer – шлицевой стандарт, появившийся вслед за ISIS, является первым, в котором подшипники стали «выносными» для повышения их размеров.

Hollowtech II – наиболее современный и самый распространенный на текущий момент стандарт от производителя Shimano для шатунов с встроенной двадцатичетырехмиллиметровой осью.

2. Затем надо определиться с типом фиксации каретки в раме

У Press-Fit кареток резьба отсутствует, так что они впрессовываются в раму.

Резьбовые каретки закручиваются напрямую в раму.

3. Определяется оптимальная ширина каретки

Каретки шириной 68/73 миллиметра используются на большей части МТВ велосипедов.

Каретки шириной 83 миллиметра чаще всего используются в велосипедах, предназначенных для фрирайда и скоростного спуска, т. е. в тех случаях, когда требуется значительная жесткость конструкции.

4. Определяется длина вала каретки

Простейшие каретки стандарта SQR и Cotter Pin зачастую имеют различия по этому показателю. Она может составлять сто десять миллиметров, сто тринадцать миллиметров, сто восемнадцать с половиной миллиметров, сто двадцать два с половиной миллиметра и сто двадцать восемь миллиметров. Во избежание допущения ошибки с размером надо определить длину кареточного вала на своем велосипеде.

5. Определяется тип подшипников

Даже при первоначальном пользовании кареткой на насыпных подшипниках крайне желательно заменить ее не на аналогичную, а на каретку с промподшипниками, которые непритязательны и избавляют велосипедиста от хлопот, связанных с состоянием кареточного узла.