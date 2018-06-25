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Москва, 25.06.2018

Армия США готовится к подземной войне

«Expert Online» 2018

В Пентагоне заявляют, что следующая война будет вестись в мегаполисах, и солдаты должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях. Об этом пишет Military.com. В этой связи пехотинцы американской армии должны иметь навыки ведения войны в условиях подземелья, а именно «в полной темноте и спертом воздухе».

Как считают аналитики портала, тема возникла на фоне ухудшающихся отношений с КНДР, которая, как известно, обладает разветвленной системой тоннелей, в том числе ведущих в Южную Корею. Отмечается, что Пхеньян имеет возможность скрытно перемещать под землей целые дивизии с бронетехникой. КНДР также располагает авиабазой в недрах гор.

Издание отмечает, что у также России есть разветвленные сети подземных коммуникаций, которые находятся под Москвой и другими старинными русскими городами. Тоннели активно используют и террористические группировки в Ираке и Сирии.

Согласно новой американской программе «подземных войн» в США будут обучено действиям в городских катакомбах 26 пехотных бригад. Учебные тренажеры, которые имитируют подземные коммуникации, имеются на шести военных базах США. Как отмечает издание, лишь один из них, Тоннельный военный центр в Чина-Лейк, Калифорния имеет необходимое пространство для обучения больших подразделений.

Для оснащения подразделений для ведения подземных боевых действий планируется закупить переносные радиостанции MPU-5, стоимость $10 тысяч за единицу. Также армии США потребуются дыхательные аппараты в $13 тыс. за штуку, пуленепробиваемые жилеты и очки ночного видения.

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