Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Уругваем

Тренерский штаб российской футбольной сборной обнародовал стартовый состав команды на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу со сборной Уругвая.

С первых минут на поле «Самара Арена» выйдут: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Серегей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артём Дзюба.

После двух туров у сборных России и Уругвая по 6 очков. Однако подопечные Станислава Черчесова возглавляют турнирную таблицу в квартете «А», опережая уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

Чтобы сохранить первое место в воей группе нашу команду в предстоящем поединке устроит ничья.

Напомним, матч Россия – Уругвай пройдёт в Самаре. Начала игры в 17:00 мск.