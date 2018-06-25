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Москва, 25.06.2018

Трамп решил добить Меркель в сложный момент

«Expert Online» 2018
  • Трамп решил добить Меркель в сложный момент
AP/TASS

В сложный для Ангелы Меркель ситуации, когда канцлер пытается сохранить правительство, несмотря на ультиматум министра МВД страны Хорста Зеехофера по мигрантам, ее главный союзник Дональд Трамп встает на сторону ее противников.

На своей странице Twitter американский глава, подливая масла в огонь, в очередной раз указывает Меркель на ошибку по допуску мигрантов в Европу и конкретно Германию.

«Народ Германии поворачивается против своего руководства, поскольку миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию», - пишет глава Белого дома, напоминая, что мигранты изменили европейские традиции и культуру не в лучшую сторону.

«Большая ошибка была совершена по всей Европе, которая пустила к себе миллионы людей, которые так сильно и насильственно изменили их культуру», — продолжил президент США.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель не надеется на решение миграционного кризиса, который стал причиной разногласий между странами блока, на июньском саммите ЕС.

Как сообщила Меркель на неформальной встрече глав Евросоюза в Брюсселе, этот вопрос будет обсуждаться «в преддверии саммита Совета ЕС, но на Совете ЕС, к сожалению, мы не получим общего решения миграционной проблемы».

Подобная уверенность главы ФРГ стоится на принципиальной позиции некоторых стран ЕС по проблемам миграции. К примеру, Польша и Чехия продолжают настаивать на недопуске в Европу ни одного мигранта с Ближнего Востока.

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