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Москва, 25.06.2018

Трамп требует от всех стран мира избавиться от пошлин

«Expert Online» 2018

Американский президент Дональд Трамп пригрозил странам, которые не хотят отказаться от торговых барьеров и пошлин, жесткими мерами в области торговли со стороны США. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США» — написал Трамп.

Глава США настаивает на том, что «торговля должна быть справедливой», а также перестать быть «улицей с односторонним движением».

Напомним, весной текущего года разразилась торговая война между США и Китаем из-за введения пошлин на ряд китайских товаров, экспортируемых в Америку. В ответ КНР пообещала принять свои меры и ввести тарифы на американские товары.

Также, в конце марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Страны ЕС, Канада и Мексика получили отсрочку до 1 июня текущего года, начиная с этого срока, сборы вступили в силу и для них.

ЕС в ответ ввел пошлины с 22 июня текущего года на импорт американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро. Меры распространяются на сталь, алюминий и сельскохозяйственные товары. Брюссель заявил, что отменит пошлины  после соответствующих шагов со стороны Вашингтона.

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