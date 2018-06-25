Цены на бензин в РФ выросли более чем на 10%

По итогам мая 2018 года средняя цена одного литра бензина выросла на 5,6%, до 42,59 руб.

При этом, по сравнению с маем 2017 года цены на бензин увеличились сразу 11,3%. Между тем потребительские цены на дизельное топливо в мае выросли в среднем на 5,2%, до 43,71 руб. за литр, передаёт официальный сайт Росстата.

Напомним, повышение цен на бензин отмечалось в 83 субъектах России, из них в 19 субъектах России цены выросли более чем на 7%. Больше всего бензин подорожал в Дагестане – на 10,2%, Ивановской области – на 9,8% и Брянской области – на 9,7%.