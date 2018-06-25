Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.06.2018

Цены на нефть взлетели на фоне решения ОПЕК+

«Expert Online» 2018

Цена на нефть начала резкий подъем после заседания нефтекартеля ОПЕК+, на котором было принято компромиссное решение увеличить объем добычи нефти не на ожидаемый ранее 1 млн баррелей в сутки, а всего лишь на 600 000 баррелей в сутки. Цены на нефть марки Brent после объявления решения к концу торгов в России подскочили на 2,15%, достигнув показателя $74.62  за баррель. Котировки нефти WTI взлетели на 3,97%, до в$ 68.14 за баррель. На бирже ICE цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросли более чем на 3%. Об этом сообщает портал Investing.com.

Накануне заседания, как и предсказывали аналитики, в ходе торгов нефтяные котировки находились на уровне $73 за баррель. Однако на фоне новостей с заседания ОПЕК, нефть показала положительную динамику. Уже в концу 22 июня сырье торговалось отметке $75,7, прибавив сразу $3. Общий рост составил 3,6%.

Еще больший рост испытали котировки техасской марки WTI. За день стоимость барреля сырой нефти этого сорта увеличилась до $69,22. Итоговый суточный рост котировок составил 5,6%.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: дальше просто некуда
      Курс доллара: дальше просто некуда