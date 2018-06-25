Цены на нефть взлетели на фоне решения ОПЕК+

Цена на нефть начала резкий подъем после заседания нефтекартеля ОПЕК+, на котором было принято компромиссное решение увеличить объем добычи нефти не на ожидаемый ранее 1 млн баррелей в сутки, а всего лишь на 600 000 баррелей в сутки. Цены на нефть марки Brent после объявления решения к концу торгов в России подскочили на 2,15%, достигнув показателя $74.62 за баррель. Котировки нефти WTI взлетели на 3,97%, до в$ 68.14 за баррель. На бирже ICE цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросли более чем на 3%. Об этом сообщает портал Investing.com.

Накануне заседания, как и предсказывали аналитики, в ходе торгов нефтяные котировки находились на уровне $73 за баррель. Однако на фоне новостей с заседания ОПЕК, нефть показала положительную динамику. Уже в концу 22 июня сырье торговалось отметке $75,7, прибавив сразу $3. Общий рост составил 3,6%.

Еще больший рост испытали котировки техасской марки WTI. За день стоимость барреля сырой нефти этого сорта увеличилась до $69,22. Итоговый суточный рост котировок составил 5,6%.