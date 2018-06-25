Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 сборная России с крупным счётом 0:3 уступила команде Уругвая.

Судьба встречи была решена уже в первой половине первого тайма, когда уругвайцы отправили два мяча в ворота Игоря Акинфеева. У гостей отличился Луис Суарес со штрафного на 10-й минуте, и … Денис Черышев, ставший автором автогола.

На 36 минуте после второй жёлтой карточки досрочно покинул поле Игорь Смольников. Несмотря на это, подопечные Станислава Черчесова боролись до конца встречи, но в самом конце пропустил вновь - у Уругвая отличился Эдинсон Кавани.

0:3 - Уругвай финишировал на первом месте в турнирной таблице группы «А». Российская команда оказалась на второй строчке и ждёт своего соперника по 1/8 финала.