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Москва, 25.06.2018

В Италии вновь заявили о готовности обсуждать снятие санкций с России

«Expert Online» 2018

Маттео Сальвини – вице-премьер правительства Италии – заявил, что руководство страны готово перейти от слов к делу в вопросе снятия антироссийских санкций.

По его словам, сейчас к власти в Италии пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании, передаёт телеканал «Россия 24».

При этом Сальвини подчеркнул, что санкции против России бесполезны и вредны.

«Мы готовы перейти от слов к делу», – резюмировал вице-премьер, добавив, что РФ, Италия и ЕС должны налаживать сотрудничество в области экономики и борьбы с терроризмом.

Напомним, в начале июня Джузеппе Конте – глава правительства Италии – заявил, что его страна рассмотрит возможность применения права вето на продление санкций в отношении России на Совете Евросоюза.

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