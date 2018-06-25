В Минфине заявили об отмене в России зарплатного рабства

Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина РФ – заявил, что граждане РФ уже сейчас могут самостоятельно выбирать, на карточку какого из российских банков они хотят получать зарплату.

При этом чиновник ведомства напомнил о словах первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, который рассказал, что в настоящее время компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а сразу несколько банков в качестве зарплатного, передаёт РИА Новости.

Комментируя эту инициативу, Моисеев подчеркнул, что зарплатное рабство мы отменили уже давно.

«Каждый россиянин имеет полное право написать заявление и получать зарплату на карту любого банка. Другое дело, что не все хотят предпринимать для этого усилия», – резюмировал заместитель главы Минфина РФ.