В НАТО прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – завил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будет частью общего подхода альянса в отношении диалога с Россией

Об этом он рассказал журналистам перед встречей Совета ЕС, передаёт «Европейская правда».

«НАТО стремится к диалогу с Россией, поскольку мы сохраняем двойной подход: сдерживание и оборона», - подчеркнул генсек альянса.

Кроме того, он напомнил, что Россия остаётся соседом НАТО, с которым нужно говорить, пытаясь улучшить с ней отношения.

«Но если нельзя улучшить отношения в ближайшем будущем, важно управлять сложными отношениями с Россией», - резюмировал Столтенберг.

Напомним, встреча лидеров США и РФ может состояться в средине июля, предположительно в Вене.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов НАТО, в случае конфликта с Россией войска альянса не успеют вовремя перебросить войска на восток из-за узких дорог и бюрократии. Об этом написала газета The Washington Post.