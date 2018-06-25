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Москва, 25.06.2018

В России хотят вернуться к идее Сахарова по созданию сверхмощной ядерной торпеды

«Expert Online» 2018

В России наметилась тенденция возвращения к нереализованным ранее из-за отсутствия средств разработкам в области ядерного вооружения.

Сейчас пересматривают идею академика Андрея Сахарова по созданию сверхмощной ядерной торпеды. Об этом сообщил в интервью РИА Новости один из создателей торпедного оружия в стране Шамиль Алиев.

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Так заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», — рассказал ученый.

Алиев уточнил, что с помощью такого оружия возможно уничтожить инфраструктуру и объекты на побережье при помощи подводного взрыва.

Ранее эта разработка была заморожена из-за отсутствия финансирования.

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