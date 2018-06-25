Россия поделилась с США долей на рынке нефти

Нефтедобывающие страны в формате ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки. Кратковременное падение цен вскоре будет компенсировано, считают аналитики, спрос на рынке есть, а рост добычи не столь велик и фактически будет даже меньше объявленного.

В прошедшие выходные в Вене состоялась встреча представителей стран ОПЕК и государств, заключивших с картелем соглашение о сокращении добычи нефти. На фоне роста цен они приняли решение увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия. При этом, передает ТАСС, участники заседания не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть снова пересмотрены.

Как указывает агентство, прошедшая встреча была самой долгой за всю историю сделки. Все страны-участники соглашения приняли решение компенсировать перевыполнение квот и вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей (сейчас страны перевыполняют обязательства, сокращая добычу на 152% от плана). Предполагается, что добыча будет восстанавливаться в течение второго полугодия, однако, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, не исключен резкий рост уже в июле.

На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в начале торгов на бирже ICE упала на 2%, до 74,05 доллара за баррель. Впрочем, утро понедельника сырье начало ростом – на 1,55%, до 74,59 доллара за баррель.

Встреча закончилась вполне ожидаемо, констатирует главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов. Участники ОПЕК решились на повышение добычи, но не смогли обозначить четкие ориентиры дальнейшего развития событий. Дело в том, объясняет он, что не все страны смогут извлечь выгоду из изменений договоренностей по добыче сырья. Например, производство в Иране из-за американских санкций к концу года может упасть на треть от текущих уровней. Аналогичная ситуация и в Венесуэле, где из-за введенных ограничений последние несколько месяцев падают объемы, а значит, от увеличения квот выиграют лишь страны, имеющие возможность нарастить добычу, такие как Саудовская Аравия, представители которой планируют заполнить пробелы других стран.

На рынке складывается достаточно любопытная ситуация, указывает аналитик. Во-первых, основные потребители сырья — Индия и Китай, жалуются на его дефицит, что свидетельствует о наличии пространства для роста добычи без существенного влияния на стоимость углеводородов. Во-вторых, ряд стран-членов ОПЕК — Венесуэла, Ливия и Ангола сократили производство более чем на 2,5 млн баррелей в сутки, благодаря чему остальные экспортеры, в частности Россия, могут без особого ущерба для цен увеличить свою активность.

В целом новости скорее положительные, нежели отрицательные, считает Дмитрий Мурадов: мы наблюдали короткую эмоциональную реакцию продавцов, но в данный момент стоит ожидать обратного движения котировок. Наиболее правдоподобным сценарием, считают эксперты ICBF ,выглядит рост цен до 75 долларов за баррель в ближайшие дни и попытки преодолеть уровень в 76 долларов в обозримом будущем.

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи оказалось компромиссным, уточняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Не оправдался первоначальный радикализм предложения о её повышении на 1,5 млн барр в сутки. Да и из принятых 1 млн барр. реально производство может быть поднято лишь на 600-700 тыс., с учётом мощностей некоторых участников. Но такие объёмы не увеличивают предложение по сравнению с первоначальным его сокращением в ОПЕК+ на 1,8 млн барр. Восстановится лишь превышение падения из-за ситуации с эмбарго Ирана и кризиса в Венесуэле.

Но даже такое увеличение позволит приостановить новый дисбаланс на рынке, когда уже ощущается не избыток, а дефицит «чёрного золота», уверен аналитик. Соответственно, по его оценке, вероятна стабилизация нефтяных цен на перспективу нескольких месяцев в диапазоне 71-79 долл./барр. по Brent. Такое положение вполне благоприятно для России и её бюджета, уверен Гойхман. Важно не только сохранение высоких цен нефти, но и их достаточная стабильность. Рублевая цена барреля стойко держится на неслыханной высоте более 4 600 руб., тогда как для бюджета заложен уровень не выше 3200 руб. Дополнительные доходы казны составят 1,75 трлн руб. в 2018 году , согласно поправкам в бюджет.

Оборотной стороной сделки ОПЕК+ выступает для России потеря доли на рынке, прежде всего в пользу США. Наша страна с конца 2016 года снизила добычу на 300 тыс. барр/сутки, до 10,9 млн. барр. Тогда как американские нефтяники увеличили её на 550 тыс барр., доведя до 10,73 млн барр. и обогнав Саудовскую Аравию (9,99 млн барр.) Однако здесь верно то, что из двух зол выбирают меньшее, заключает Марк Гойхман. Стремление сохранить объёмы и место на рынке привели бы к падению цен, и потери оказались бы гораздо больше.