Американский адмирал послал сигнал России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что противолодочные учения НАТО, которые начались в понедельник на севере Норвегии, должны стать сигналом для России о том, что Вашингтон и Осло укрепляют военное сотрудничество.

По его мнению, нет ничего странного в том, что США и Норвегия развивают военное сотрудничество, и это должно стать сигналом и предупреждением для Москвы.

«Они должны смотреть на это как на сигнал о том, что мы укрепляем партнерство», - цитирует Ричардсона телекомпании NRK.

Он также подчеркнул, что интерес к северным регионам вырос, в частности, из-за изменения климата и проблем безопасности.

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В этом году ежегодные учения альянса под названием Dynamic Mongoose («Стремительный мангуст-2018») проходят недалеко от Тромсё и продлятся до 6 июля.

В настоящее время море находятся семь кораблей, три морских патрульных самолёта и две подводные лодки.

Помимо Норвегии и США в маневрах участвуют Дания, Германия, Польша, Нидерланды, Испания и Турция.



