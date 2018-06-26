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Москва, 26.06.2018

Американский F-35 готовят к бою с российским Су-57

«Expert Online» 2018
  • Американский F-35 готовят к бою с российским Су-57
Минобороны РФ

В базу данных об угрозах американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 будет внесена информация о российском самолете пятого поколения Т-50 ПАК ФА (Су-57), сообщает «Красная звезда».

По заявлению командования ВВС США, также будут внесены данные о китайском истребителе-невидимке J-20.

Делается это с целью, чтобы летчики могли «узнавать» машины, действующие в «горячих» точках мира.

Файлы полетных данных об угрозах представляют обширные бортовые системы, накапливающие информацию о географических условиях, воздушном пространстве и потенциальной опасности для F-35.

Отмечается, что обновление информационной системы делается на основе выявления потенциальных угроз. Далее файлы полетных данных передаются в корпус морской пехоты и в ВВС США для обеспечения операций, проведения испытаний, боевой подготовки и учений, цитирует издание представителя ВВС США майора Эмили Грабовски.

 

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