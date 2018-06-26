В Австрии сравнили санкции против России с «выстрелом в колено»

Австрийский бизнес недоволен введенными в отношении России экономическими санкциями, пишет газета Oberösterreichische Nachrichten. Предприниматели считают, что ограничительные меры лишь наносят ущерб местной экономике и сравнимы с выстрелом в собственное колено.

«Эти санкции не сработали, и они не сработают», - считает Питер Аугендоплер, владелец хлебобулочного производства Backaldrin.

Компании с введением санкций пришлось перенести производство в третьи страны, чтобы продолжить экспортировать товары в Россию.

«На это ушло миллион евро. Мы работали с Россией 22 года и нужно было все начинать с начала», - сказал Петер Аугендоплер.

Еще одна австрийская компания Greisinger, занимающаяся производством мясной продукции, работает с Россией с 1990-х годов. Из-за санкций за один день объемы ее продаж рухнули с 13,5 миллиона евро почти до нуля, потери составили более 12,5% оборота. 50 человек в России рисковали остаться без работы.

«Мы нашли другие направления экспорта, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Все это затем отразилось на наших показателях», — отметил глава компании Франц Грайзингер. Он убежден, что после отмены санкций компания быстро вернется на прежний уровень сотрудничества в России.

Как пишет издание, ссылаясь на исследование профессора экономики Линца Фридриха Шнайдера, экспорт продукции из ЕС в Россию с 2013 по 2016 год сократился на треть до 72 млрд. евро в год. Сокращение экспорта из Австрии составило примерно 10% в год.

Напомним, ЕС ввел санкции против России после вхождения Крыма в состав РФ. В ответ Москва ввела запрет на ввоз ряда товаров из европейских государств и взяла курс на импортозамещение. В России не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен.