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Москва, 27.06.2018

Бразилия запускает новую рекламную кампанию во время мундиаля в России

«Expert Online» 2018
  • Бразилия запускает новую рекламную кампанию во время мундиаля в России
предоставлено пресс-службой

Совет по туризму Бразилии (Embratur) запускает в России масштабную маркетинговую кампанию в период мундиаля. Идея кампания «Счастье от природы» – показать счастливое отношение бразильцев к жизни и рассказать об уникальных впечатлениях, которые туристы получат во время посещения страны.

Почему Россия? Почему сейчас?

«Россия является стратегическим рынком для Бразилии и обладает огромным потенциалом для развития туристического сотрудничества», – рассказала президент Embratur Тете Безерра. «В прошлом году мы открыли офис по туризму Бразилии в Москве, а сегодня мы запустили кампанию «Счастье от природы», чтобы продемонстрировать гостеприимство бразильцев российским туристам и привлечь внимание потенциальных деловых партнеров, с которыми мы хотим плотнее сотрудничать в 2018 году».

Согласно ежегодному статистическому отчету Министерства по туризму Бразилии, в 2017 году наибольший приток российских туристов в Бразилию пришелся на январь и декабрь. В 2016 году Рио-де-Жанейро стало самым посещаемым местом среди россиян, приехавших в Бразилию на отдых, за ним следовали Фос-ду-Игуасу, Сан-Паулу, Армаса-дус-Бузиос и Бразилиа.

Бразилию в основном посещают самостоятельные путешественники в возрасте 25-31 лет (35,8%) и 32-40 лет (27,9%), среди российских туристов больше мужчин (61,9%), чем женщин, а средние траты россиян во время поездки в Бразилию составляют 1316 долларов (по курсу 2017 года).

Бразильские туристы, приехавшие в Россию на мундиаль

Интерес к России со стороны бразильцев особенно высок из-за футбольного кубка этого года – бразильцы занимают третье место по количеству людей, приехавших поддержать свою сборную. Согласно докладу FIFA, более 72 500 билетов были куплены именно бразильцами. Первое место в этом рейтинге занимают россияне (871 797 билетов), второе – американцы (88 825 билетов).

Исследование агентства ForwardKeys Flight Booking показало, что количество авиабилетов, купленных бразильцами для поездки в Россию в период мундиаля увеличилось более чем в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О кампании «Счастье от природы»

Начиная с 16 июня на улицах Москвы появилось 100 рекламных плакатов, которые приглашают потенциальных туристов в Бразилию. В течение двух месяцев в Шереметьево появится большой рекламный щит, который будет встречать всех прилетающих. Также по Москве были запущены яркий автобусы в цветах кампании.

Для того, чтобы проиллюстрировать позитивное отношение бразильцев к жизни и окунуть россиян в культуру страны, популярный бразильский певец Диого Ногейра выступит с несколькими концертами в центре Москвы. Кампанией «Счастье от природы» Совет по туризму Бразилии хочет показать самую большую туристическую достопримечательность страны: людей и их образ жизни.

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