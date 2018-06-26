Чтоб не забрали последнее

Министерство экономического развития предлагает предоставлять должникам и их иждивенцам защиту от взыскания средств в пределах прожиточного минимума. Эта тема для аналитиков оказалась весьма дискуссионной. С одной стороны, есть риск недобросовестного поведения, и к тому же уже сейчас установлен определенный уровень защиты доходов должников. С другой — сегодняшняя жизнь порой ставит людей в ситуации, когда их личная ответственность не сопоставима с последствиями. То, что министерство озаботилось данной проблемой, свидетельствует о нелегкой социальной ситуации, но одновременно является не частым примером ориентированной на реальные нужды граждан социальной политики.

Прожиточный минимум защитят от приставов

Минэкономразвития разработало законопроект, который должен обеспечить «справедливую неприкосновенность минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», сообщает портал Finmarket. То есть, по сути, за должником, сохранятся доходы в размере величины реального минимума.

Как указывается в законопроекте, «по ходатайству должника-гражданина суд вправе увеличить размер заработной платы и иных доходов должника-гражданина, на которые не может быть обращено взыскание, с учетом расходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении». Чтобы увеличить лимит, должнику придется обратиться в суд с ходатайством.

Вторым важным новшеством станет институт специальных банковских счетов, взыскание средств на которых ограничено или запрещено. Должник будет вправе открывать такие счета для получения заработной платы и иных доходов из внешних источников, но сам делать на них переводы не сможет. Выдача или списание средства со спецсчетов будет допускаться только по распоряжению владельца счета, постановлению судебного пристава-исполнителя или по решению суда. Законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так им и надо?

«Предлагаемый законопроект считаю не обоснованным, поскольку действующее законодательство и так предусматривает для людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации возможность получения и отсрочки, и рассрочки исполнения решения суда (ст. 37 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). Нет необходимости практически полностью освобождать должников от необходимости исполнения решения», – говорит специалист департамента контроля качества национальной юридической службы «Амулекс» Ирина Забарская.

По ее словам, если данный законопроект будет принят, то поименованные в нем категории граждан (малоимущие, имеющие иждивенцев) просто перестанут исполнять свои обязанности. Например, они просто перестанут покупать полисы ОСАГО. Зачем тратить деньги, если их доходы и так неприкосновенны? Как же будут взыскивать алименты, если нерадивый родитель на работе получает минимальную заработную плату?

Есть и еще ряд проблем. Недобросовестные члены ТСЖ и СНТ, среди которых, преимущественно, пенсионеры, не будут платить взносы и другие платежи, будучи уверенными, что взыскать с них невозможно. Огромное количество людей имеет иждивенцев — несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей. Количество иждивенцев увеличит, соответственно, размер неприкосновенной суммы. Поэтому для пострадавших от их действий добропорядочных граждан будет проблематично взыскать любой причиненный им ущерб, даже стоимость вреда, нанесенного заливом. Большинство работодателей смогут выдавать своим работникам справки о минимальном доходе, чтобы те смогли избежать ответственности за различные деяния. А банки и микрофинансовые организации не будут давать займы людям, которые будут указаны в законопроекте.

Один большой минус данного законопроекта — законный уход от ответственности за совершение противоправных деяний огромного количества должников, среди которых подавляющее большинство неблагополучных, безответственных граждан, чья вина в нанесении ущерба нашла подтверждение в судебном решении, считает юрист. То есть тех, кто взял на себя определенные обязательства и не исполнил их в добровольном порядке. От претворения в жизнь этого законопроекта пострадают все, без исключения, кредиторы, как юридические лица, так и физические. Развязаны руки у многодетных, малоимущих, а также у маргинальных личностей, которые не желают работать, или выбирают такую работу, где не могут обеспечить достойной жизнью ни себя, ни своих детей, говорит она.

Так, что, подытоживает Ирина Забарская, «надеюсь, что закон не примут, так как пострадают не только добросовестные люди и организации, но и само государство, которое не сможет пополнять свой бюджет за счет налогов, которые граждане не будут платить; не смогут взиматься различные штрафы». В случае принятия данного законопроекта выиграют только безответственные, не исполняющие своих обязательств, граждане, уверена юрист. Например, добропорядочные пенсионеры, никогда не допустят образования у себя судебной задолженности - они всегда аккуратно платят коммунальные платежи, различные взносы. А вот все люди, которые в этой жизни пытаются чего-то добиться, окажутся один на один с фактом, что вред, причиненный им каким-нибудь многодетным, малоимущим, неблагополучным товарищем, никогда не сможет быть возмещен хотя бы частично.

Человека в сложной ситуации надо защитить!

Идею необходимо приветствовать с одобрением и энтузиазмом, возражает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, поскольку она позволяет гарантировать гражданам определенный уровень неприкосновенности собственных денежных средств. В условиях, когда по заявлению пристава банки предоставляют возможность списать средства по тому или иному долгу даже без уведомления физического лица, установление минимального порога по остатку на счету даст гражданам определенную долю уверенности.

Речь идет о пороге на сумму не более 11 тысяч рублей – именно до этого уровня сейчас варьируется прожиточный минимум в России, отмечает аналитик. И даже если на спецсчете накапливается больше суммы прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма без ведома владельца счета все равно не сможет быть списана и это позитивный момент. Но с другой стороны, есть и большой минус – если должник не будет длительное время пользоваться этими средствами, к нему могут возникнуть вопросы относительно его источников доходов, если же у него есть сторонние счета и там средства будут в необходимом количестве, то формат взыскания все равно не изменится. Чисто технически инициатива добавит банкам дополнительную работу с такого рода клиентами.

Очевидно, говорит Александр Шустов, что специальные банковские «неприкосновенные» счета вряд ли можно будет открыть в любом российском банке, мы пока не знаем подробностей, но можно предположить, что это будут либо только банки с госучастием, которые выступают посредниками по выплате госпособий или страховых пенсий, либо банки которые возьмут на себя ряд обязательств, которые наверняка возникнут в связи с требованиями исполнения данного закона. В целом инициатива носит социальный характер и в первую очередь будет полезна людям, оказавшимся в долговой яме и с очень низким уровнем дохода, а также пенсионерам, которых обстоятельства жизни вынудили пойти по кредитной дороге.

Из спорных моментов эксперт отмечает то, что пока не очень понятен механизм открытия такого счета – будут они открываться по инициативе гражданина или государства. Также не очень понятно, каковы будут условия по обслуживанию такого специального счета.

Такой законопроект может быть принят

Елена Супонина, руководитель подразделения службы «Амулекс» в Воронеже, отмечает в свою очередь, что жизнь диктует свои правила и не всегда даже благополучный и обеспеченный человек может в срок оплатить свои кредиты по различным субъективным и объективным причинам. Что уж говорить о простом среднем и ниже среднего классе, рассказывает юрист. Да и кредитор (банк, физическое лицо, микрофинансовая организация) или взыскатель не всегда может и хочет ждать, что ситуации у должника улучшится. В связи с этим, он имеет право обратиться в судебный орган для принудительного взыскания долга через службу судебных приставов.

Те, в свою очередь, обладают широчайшим кругом полномочий: запретить выезд заграницу должнику; наложить арест на имущество должника, включая единственное жилье (с оговоркой - без его реализации, но как мера это действенно); реализовать за долги имущество должника, за исключением единственного жилья, предметов домашнего обихода и т.п.; удерживать до 50% от дохода (зарплаты, пенсии) должника, а в некоторых случаях до 70% (долг по алиментам).

И именно последняя мера воздействия и возможности взыскать хоть что-то является самой эффективной. Но, с другой стороны, она же и самая опасная для должника, так как в большинстве своем, судебные приставы не берут в расчет размер дохода и стараются использовать предельный процент удержаний, который, как было сказано выше, составляет 50% для должников по кредитам, займам. Из этого следует, что человек (должник) с невысоким доходом (пенсионеры, многодетная семья) оказываются в крайне опасном положении.

Остаются, практически, без средств к существованию, ведь оставшиеся 50% — меньше величины прожиточного минимума самого должника и тех людей, кто находится на его иждивении (дети, не достигшие возраста 18 лет; совершеннолетние дети, обучающихся по очной форме обучения; нетрудоспособные или находящиеся в преклонном возрасте родители, нуждающиеся в содержании). Должник в таких случаях просит уменьшить размер удержаний из пенсии и зарплаты за долги в рамках исполнительного производства, а приставы — исполнители и районные суды оставляют их просьбы без удовлетворения, отмечает юрист.

Но действующее законодательство должно гарантировать следующее: «Семья или одинокие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, считаются малоимущими и вправе получить социальную помощь», говорится в ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». И, как следствие — поддержание материальной обеспеченности на уровне не ниже величины прожиточного минимума является одной из важнейших задач государства в рамках его социальной политики. Но, как уже стало понятно, данная задача не всегда должным образом реализуется.

В ноябре 2017 года группа депутатов внесла законопроект, сохраняющий за должниками право неприкосновенности прожиточного минимума. Их поддержали еще около 150 коллег. На первый взгляд, действительно, законопроект дает возможность соблюдения принципа социального государства и стабилизации экономических интересов страны. Но не все депутаты встали на сторону данного законопроекта. Некоторые усмотрели нарушение баланса прав кредиторов и заемщиков.

На этом обсуждение не закончилось, и, уже в январе 2018 года данный законопроект был одобрен Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству и на его основе были рекомендованы поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве». Поправки предлагают сохранять гражданам сумму прожиточного минимума при удержании зарплат и пенсий в ходе исполнительных производств.

Однако, примут данный законопроект или нет, даже, имея такую доказательственную базу в его пользу, не ясно, говорит Елена Супонина.

Ведь кругом говорят о правах одной стороны — должника, точнее о нарушении прав при взыскании, а как же быть с кредиторами или с теми, кто взыскивает долги по алиментам? Вопрос остается открытым. Ведь вторая сторона, не менее не защищена в этой ситуации. Она действует в рамках закона, и, если должник будет показывать ту сумму, которую по закону нельзя будет трогать, то погашение его долгов никогда не прекратится. И потерпевшей стороной станут его кредиторы — взыскатели.

Если действительно законопроект будет доработан, и в нем будут учтены двусторонние права субъектов правоотношений и, как на данный момент в нем говорится, ограничения не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца и ущерба от преступления, то он имеет возможность быть принят в ближайшее время и частично стабилизирует сложившуюся ситуацию.

По мнению Елены Супониной, больше внимания стоит уделить причине долгов. Что касается кредитов и займов — это политика кредитования и микрофинансирования. В этом корень зла, то есть в их раздаче направо и налево без элементарных подтверждений платежеспособности и т.п. Ведь, по сути, возникший вопрос о социальной справедливости — это следствие, в большей ее части, а не причина.