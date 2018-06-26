Евросоюз перечислит Украине новый кредит в миллиард евро

Совет ЕС принял окончательно решение по выделению Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму до 1 миллиарда евро, сообщает Twitter организации. Сумма будет перечислена при выполнении страной определенных условий.

«Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины», - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги пойдут на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ. Теперь Еврокомиссия должна подготовить меморандум о выделении денег Украине.

Напомним, начиная с 2014 года Украина трижды получала от ЕС макрофинансовую помощь в виде кредитов на общую сумму 3,4 млрд евро.