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Москва, 26.06.2018

Евросоюз перечислит Украине новый кредит в миллиард евро

«Expert Online» 2018

Совет ЕС принял окончательно решение по выделению Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму до 1 миллиарда евро, сообщает  Twitter организации. Сумма будет перечислена при выполнении страной определенных условий.

«Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины», - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги пойдут на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ. Теперь Еврокомиссия должна подготовить меморандум о выделении денег Украине.

Напомним, начиная с 2014 года Украина трижды получала от ЕС макрофинансовую помощь в виде кредитов на общую сумму 3,4 млрд евро.      

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