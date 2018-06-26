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Москва, 26.06.2018

Холманских уволен с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин подписал несколько указов о назначениях и увольнениях полномочных представителей президента в федеральных округах.

Одним из своих указов российский лидер уволил Игоря Холманских с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе, который он занимал с 2012 года.

Другим своим указом Путин назначил Николая Цуканова полпредом президента в Уральском федеральном округе, передаёт пресс-служба Кремля.

Наша справка

Игорь Холманских работал начальником сборочного цеха на «Уралвагонзаводе».

В 2011 году он публично выразил поддержку Владимиру Путину во время телемоста, а затем принял активное участие в предвыборной кампании. В мае 2012 года, вскоре после начала очередного срока Путина на посту президента, Холманский стал полпредом в в Уральском федеральном округе.

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