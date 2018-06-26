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Москва, 26.06.2018

Рейтинг самых дорогих городов планеты для экспатов

«Expert Online» 2018
  • Берн
ITAR-TASS/PHOTAS/JTB Photo

Берн

Согласно авторам традиционного исследования о стоимости жизни для экспатов, т.е. людей, живущих и работающих за границей, больше всего им приходится платить в Гонконге. В целом Азия лидирует в рейтинге этого года – в первой десятке ее представляют шесть городов: Гонконг (1), Токио (2), Сингапур (4), Сеул (5), Шанхай (7) и Пекин (9). По два представителя в верхней части рейтинга имеют Европа и Африка: Цюрих (3) Луанда (6), Нджамена, Чад, (8) и Берн (10).

Главной причиной доминирования Азии в рейтинге этого года являются колебания валют.

«Азиатские города и особенно города Китая сильно выступили в сфере стоимости жизни главным образом благодаря колебаниям валюты,- объясняет Марио Ферраро, глава отдела Азии, Ближнего Востока, Африки и Турции в консалтинговой фирме Mercer.- Компании перемещают профессионалов по всему свету в ответ на дефицит нужных работников».

Гонконг поменялся местами с Луандой. В прошлогоднем рейтинге столица Анголы была на первом месте, а Гонконг – на втором. Падение прошлогоднего лидера на шестую строку вызвано резким обесцениванием ангольской валюты – кванзы. Что же касается китайских городов, который в первой десятке три, то они поднялись благодаря экономическому росту Поднебесной и тому, что юань стал 1 октября 2016 года резервной мировой валютой.

«Укрепление юаня привело к подъему китайских городов,- объясняет Слагин Паракатил, руководитель группы экономистов, работавших над рейтингом,- а ослабление иены по отношению к американскому доллару – к падению большинства японских городов».

Падение стоимости американского доллара к большинству главных валют привело к падению и американских городов. Самый дорогой город Америки для экспатов – Нью-Йорк на 13 месте.

В качестве базового города для сравнений участников 24-го по счету рейтинга Cost of Living Survey, которых в этом году было 209, служит Нью-Йорк. Именно с ним сравнивается стоимость более 200 продуктов, товаров и услуг, включая стоимость жилья, транспорта, еды и одежды. Так, месячная аренда четырехкомнатного дома международных стандартов без мебели в соответствующем районе в Гонконге стоит в среднем 13424 доллара. В Нью-Йорке аренда такого же дома обойдется 5700 долларов, а в Лондоне – 6991.

Есть у рейтинга и нижняя десятка. Места с 200 по 209 в Cost of Living Survey 2018 занимают Манагуа (Никарагуа), Тегусигальпа (Гондурас), Минск, Тбилиси, Блантайр (Малави), Карачи (Пакистан), Банжул (Гамбия), Бишкек (Киргизстан), Тунис и Ташкент (Узбекистан). Что касается российских городов, то Москва в рейтинге стоимости жизни для экспатов заняла 17 место, а Санкт-Петербург - 49. По сравнению с прошлогодним рейтингом, наши города несколько опустились благодаря снижению курса рубля по отношению к доллару.

Дублин стал самым дорогим для иностранцев городом в еврозоне. У столицы Ирландии 32 место. Для сравнения: Милан (33), Париж (34), Вена (39), Рим (46).

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