Курс доллара: все будут сильно нервничать до 6 июля

Курс доллара продолжает следовать за противоречивыми новостями из Вашингтона в связи с новыми торговыми ограничениями. В понедельник индекс доллара падал до 93,85, однако затем снова начал резко расти. Однако уже во вторник снова перешел к снижению к ряду валют и в первую очередь к иене, которая воспринимается как надежное убежище.

Ранее стало известно о том, что Министерство финансов США разрабатывает ограничения, нацеленные на то, чтобы запретить компаниям, в которых доля китайских собственников составляет 25% и более, приобретать американские фирмы, занимающиеся важными промышленными технологиями. Кроме того, Wall Street Journal также сообщил о планах США по дополнительной блокировке экспорта для предотвращения утечки технологий в Китай. При этом министр финансов США Стивен Мнучин выступил с заявлением о том, что данные ограничительные меры не направлены конкретно против Китая, а будут распространяться на «все страны, которые пытаются похитить наши технологии».

Однако спустя несколько часов советник Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро сообщил CNBC об отсутствии подобных планов. «Сегодняшний обвал рынка является чрезмерно избыточной реакцией», - отметил господин Наварро. - «Существует неверное понимание торговой политики президента США. США необходимо проработать с Китаем определенные вещи. Американская экономика сильна и скоро продемонстрирует рост в 4%».

«Похоже, в Белом доме по-прежнему существует несколько разных мнений относительно предлагаемых ограничений на иностранные инвестиции», - прокомметировал для Рейтер руководитель исследования рынка в JPMorgan Chase Bank в Токио Тохре Сасаки.

«Я думаю, что фондовые и валютные рынки, вероятно, будут нервничать из-за новостей, связанных с торговлей, до 6 июля, когда администрация Трампа объявит о своих очередных шагах по Китаю», - отметил он.

Курс рубля пытается "переварить" решение ОПЕК+ по увеличению добычи. Пока его реакция достаточно нейтральная.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск вторника рос на 4 копейки — до 62,82 рубля, курс евро — на 1 копейку — до 73,46 рубля.



Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 июня 2018 составляет 62,94 руб., курс евро на сегодня равен 73,31 руб.

