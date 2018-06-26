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Москва, 26.06.2018

Курс доллара хватил лишнего

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара хватил лишнего
Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара к рублю мог бы быть ниже на 3-4% в апреле, если бы не действие санкций, говорится в аналитическом материале Банка России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Официальный курс доллара к рублю на 27 июня установлен на уровне 62,7908 рубля (минус 15 копеек), курс евро прибавил 10 копеек — 73,4087 рубля.

Согласно оценке ЦБ РФ, равновесное значение курса приблизилось к фактическому значению, а недооцененность рубля относительно фундаментальных факторов, связанная с апрельскими санкциями, несколько снизилась. По оценкам, в их отсутствие рубль был бы крепче на 3-4%, что выше пиковых апрельских значений на 5-6%.

При этом курс рубля оставался стабильным на фоне ослабления валют большинства стран с формирующимися рынками, добавляют авторы. 

Во вторник рубль поддерживают пиковые выплаты налогов. Другим драйвером для российской валюты могут стать новости о встрече президентов России и США в Вене. Австрийские СМИ написали, что саммит может состояться 15 июля. Официальных подверждений от Москвы и Вашингтона пока не последовало.

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