Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного возраста

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – объяснил необходимость повышения пенсионного возраста в стране.

По его словам, это решение принималось с учётом интереса граждан и государства, передаёт ТАСС.

В ходе заседания Кабмина его глава также отметил, что при проведении пенсионной реформы необходимо максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях.

«И, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», – подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что новые условия выхода на пенсию создают новые возможности — для людей старшего поколения власти обещают разработать специальные программы переобучения.

«Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», – резюмировал глава Кабмина, пообещав, что никакой дискриминации по возрастному принципу не будет, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит.

Ранее сообщалось, что в Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин реагирует на критику пенсионной системы.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, президент не принимает участие в экспертном обсуждении этой реформы, на основе которого будет сформирована окончательная позиция по повышению пенсионного возраста.

Песков также отметил, что Путин считает эту реформу социально значимой, а потому она будет вызывать общественный резонанс.