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Экономика
Москва, 26.06.2018

«Нам из бюджета не надо много денег»

«Expert Online» 2018
  • Директор ФРП Роман Петруца
ФРП

Директор ФРП Роман Петруца

Фонд развития промышленности (ФРП) был запущен три года назад — в июне 2015 года он выдал первый заем. На сегодняшний день ФРП профинансировал уже более 250 проектов на 60 млрд рублей. С привлечением льготных займов ФРП запущено около пятидесяти производств. Где-то ФРП выступал инвестором на завершающей стадии — финансируя покупку последний производственной линии завода, где-то благодаря займам ФРП появились с нуля greenfield-проекты. В этом году ФРП выдаст еще более 30 млрд рублей новых займов.

Сейчас ФРП высокоэффективен и постепенно переходит на самостоятельное финансирование проектов, из средств, которые ему возвращают заемщики. Однако модель ФРП не предполагает кратного увеличения объемов финансирования предприятий: для этого есть несколько причин. Первая —объем средств, которые ФРП получает из бюджета. Вторая — определенное число отраслей, в которых ФРП может кредитовать проекты: 20 статей ОКВЭД обрабатывающей промышленности. Третья – Экспертный совет ФРП (аналог кредитного комитета в банке), который принимает решение о финансировании проектов, физически не может пропускать через себя в разы больше проектов: оценка в ФРП — штучная работа. Поэтому модель работы ФРП активно тиражируется в регионах. Создано более 50 региональных ФРП, которые работают по стандартам федеральной структуры.

О результатах работы ФРП за три года, новых программах кредитования, масштабировании и цене денег журнал «Эксперт» поговорил с директором ФРП Романом Петруцей.

 

Посев инвестиций

 

— Если еще два-три года назад ставка в 5% казалась фантастически низкой, то сейчас в реальном секторе стоимость кредита резко пошла вниз. Теперь востребованность ФРП несколько снизилась?

— Да, на рынке есть тенденция снижения ставок. Особенно хорошо это чувствуют крупные предприятия. На рынке уже есть проекты с банковским финансированием в размере 7-8% годовых. В тоже время российские банки, к сожалению, неохотно идут в проектное финансирование. Это для них высоко-рискованные проекты - кредитный риск высокий, процентный риск высокий. Да и у них просто нет таких длинных пассивов. Поэтому наше предложение на рынке по-прежнему самое выгодное. И стабильно высокий темп поступления заявок это подтверждает.

Кроме того, у нас уже есть программы, где ставка составляет 1% годовых.  По нашей базовой программе «Проекты развития», по которой профинансирована львиная доля наших проектов, мы уже снизили ставки до 3% годовых, но при условии, что в качестве обеспечения предоставляется банковская гарантия.

— Но банковская гарантия тоже недешево стоит?

— По статистике и до этого решения каждый пятый заемщик приносил высоколиквидное для нас обеспечение в виде одного листа бумаги банковской гарантии. Мы снизили ставки с 5% до 3%, чтобы компании могли потратить эти 2% на получение банковской гарантии и все равно иметь самую низкую ставку на рынке.

— Много желающих?

— Мы набрали очень хороший темп. Наш Экспертный совет (аналог кредитного комитета банка, прим. Эксперт) заседает раз в две недели. На каждом заседании одобряется 6-8 проектов.

— А сколько отклоняется?

—  По статистике три из четырех проектов получают одобрение.  Мы еженедельно получаем 8-10 новых заявок на общую сумму займов 1,5-2,5 млрд рублей. Конверсия этих заявок примерно 30-40%. Она зависит только от заявителей — подготовили ли они бизнес-план, техническое задание, финансовую модель. Уже в этом году мы профинансировали проектов на 5 млрд рублей.

— А какой лимит на год?

—Сейчас вопрос годового лимита ФРП не стоит остро.  Начинается четвертый год нашей работы, и уже пошли возвраты основного долга от займов, выданных в 2015 году. В этом году мы получим от заемщиков порядка 5 млрд рублей, в следующем году эта цифра уже 15 млрд рублей. Мы постепенно приходим к ситуации, когда нам уже не надо много денег из бюджета для того, чтобы финансировать новые проекты.

—  Кто ваш заемщик?

Средняя сумма займа составляет около 200 млн рублей. В основном наш заемщик —  средний бизнес. Более того, 60% наших заемщиков входят в официальный реестр Федеральной налоговой службы субъектов малого и среднего предпринимательства. Хотя у нас в портфеле есть и малый бизнес, и даже индивидуальные предприниматели, и крупные проекты.

— А есть проблемные кредиты?

— У некоторых проектов есть трудности, но слава Богу, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Бизнес – это не только прибыль и доходы, но и риск, который берет на себя предприниматель и мы как его кредитор. Наша модель изначально предполагает обеспечение займов, чтобы средства были возвращены, даже если с проектом что-то пойдет не так.

— Тут мы подходим к вопросу об ответственности. Как происходит одобрение кредитов внутри фонда?

—Решение об одобрении займа принимает независимый Экспертный совет. Он состоит из 18 человек —  предприниматели, представители деловых ассоциаций  (ОПОРА России, ТПП, РСПП, Деловая Россия, АСИ и т.д.). Есть представители крупных банков. Инвестиционные банкиры, которые в своей каждодневной работе оценивают кредитный риск, их экспертиза нам очень помогает. Взгляд представителей отраслевых ассоциации (Союзмаш, Станкоинструмент) полезен при рассмотрении производственной и технической сторон проекта.

Люди все деловые, заняты часто. Это же на бесплатной основе?

— Да, на общественных началах.  Но в этом ведь миссия и задача общественных и деловых организаций —  представлять интересы предпринимателей. А институт развития создан для предпринимателей. В Экспертном совете нет ни одного чиновника.

Само решение по каждому проекту принимается простым большинством голосов по итогам выступления заявителя. Регламент простой: сначала руководитель проекта от ФРП рассказывает основные параметры сделки. Далее заходит заявитель, презентует свой проект. Участники экспертного совета задают вопросы и после этого голосуют.

 

Субстанции, конденсаторы, ПО

 

— Если говорить предметно о том, куда ФРП вкладывает деньги — какие отрасли и производства вы кредитуете сейчас?

— У ФРП шесть программ. Базовая программа «Проекты развития», и производные от нее. Основные условия по займам одинаковые, но есть некоторые дополнительные льготы. Например, программа станкостроения. Никому не надо объяснять, что «производство средств производства» —  важная для страны задача в аспекте импортозамещения. Соответственно там более длительный срок займа — до семи лет и ниже требование по софинансированию – всего 30% от стоимости проекта, а не 50%.

Другая программа — «Комплектующие изделия». Эта программа нацелена на стимулирование производства компонентов. Например, поршни для мотора, шпиндель для станка, конденсатор для радиоэлектронного устройства и т.д. Здесь ставка 1% годовых на первые три года, на четвертый-пятый те же самые 5% годовых. Такие же условия действуют по программе «Конверсия» для предприятий ОПК, которые организуют выпуск продукцию гражданского или двойного назначения. Есть программа займов под 1% на закупку маркировочного оборудования для фармпроизводителей.

— Если компании нужно только производственное оборудование на небольшую сумму?

— Мы раскрутили программу «Лизинг». У нас можно взять деньги под 1% годовых на оплату аванса по лизингу на сумму до 27% от общей стоимости оборудования. Минимальная сумма займа по ней – 5 млн рублей. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей. Приведу пример, чтобы было понятней. При стоимости оборудования 100 млн рублей 27 млн дадим мы, и всего лишь 3 млн рублей нужно вложить заявителю. Остальные ему даст лизинговая компания под рыночную ставку, забрав в обеспечение себе это оборудование.

— Это же программа мечты: 3 млн рублей принес, завел бизнес на 100 млн рублей активов.

— Да, именно поэтому у нас настоящий бум заявок по этой программе. Но, как и по другим программам, заем на аванс должен быть обеспечен. При этом приобретаемое оборудование уже берет в залог лизинговая компания. Если посмотреть профили уже профинансированных проектов (а их уже несколько десятков), такие кредиты берут предприятия, расширяющие свой производственный парк. У них уже есть какие-то основные средства, соответственно они берут в лизинг новое оборудование, а уже существующее закладывают нам.

— Какие новые направления работы для фонда вы видите?

— Новая программа ФРП «Цифровизация промышленности» направлена на повышение эффективности предприятий за счет внедрения цифровых технологий.

— Например?

— На заём ФРП можно внедрить автоматизированную систему проектирования и разработки, что позволит ускорить проектирование, а также повысить качество готового продукта и эффективность производства. Или современную систему управления производством и обработки данных. Или новые производственные технологии, связанные с робототехникой, 3D-принтингом.

В рамках новой программы мы будем предоставлять займы под 1% или 5% годовых. Суммы займа будут от 20 до 500 млн рублей, и кредит смогут получить как небольшие предприятия на простые проекты, так и серьезные промышленные холдинги, внедряющие дорогостоящие ERP-системы.

— Займы будут выдаваться только на российские цифровые продукты?

— Нет, не только, но на российские будут значительно дешевле. Если заем предполагает закупку российского программного обеспечения не менее чем на 50% от суммы займа, либо предполагаются услуги интегратора с «российской пропиской» — ставка будет 1% годовых. Можно использовать не российское ПО и не российского интегратора — тогда ставка будет 5% годовых. Тем самым мы стимулируем спрос на российские разработки.

— Что-нибудь по этой новой программе уже было профинансировано?

— Еще в мае Наблюдательный совет Фонда утвердил стандарт программы. Мы готовы выдавать займы хоть завтра. Но необходимо внести изменения в наше базовое постановление правительства №1388, по которому мы получаем средства из бюджета, чтобы займы по направлению цифровизации стали легитимны. Поправки уже находятся в Аппарате Правительства. Очень ждем, что новое правительство этот документ быстро утвердит.

Более того, на сайте ФРП мы уже разместили все стандарты и типовые формы документов по новой программе, чтобы наши потенциальные заемщики могли их прочитать и начать готовиться.

— Но, если говорить о залогах, тут возникает проблема: все же ПО — это «воздух».

Само ПО — да, но его мы и не берем в залог. У нас широкий спектр видов обеспечения, которое мы принимаем. Как я уже говорил, самый удобный для ФРП вид — это банковская гарантия. Но мы также принимаем поручительство финансово устойчивых компаний, землю, недвижимость, движимое имущество, мы берем гарантии других институтов развития — например, Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций. Статистика по профинансированным проектам такая – 20% – это банковские гарантии, примерно 30% — поручительства юридических лиц, остальное — залог имущества.

 

Эффект масштаба

 

— Представим, что в стране начнется ускорение экономического роста, бизнес начнет искать деньги на инвестиции —  наверняка кратно вырастут потребности и в вашем финансировании. Будет ли у вас ответ на такой рост запросов?

—  Мы ежегодно выдаем займы лучшим промышленным предприятиям в объеме 20-30 млрд рублей. Еще не было года, чтобы одобренных сделок было сильно меньше, чем наш годовой бюджет. Встанет вопрос о том, что нужно больше денег, появится больше проектов — будем думать о максимальной сумме займа, будем думать об упрощении подходов к обеспечению, но здесь это должно быть решением нашего учредителя (ФРП учрежден Правительством РФ, председатель Наблюдательного совета глава Минпромторга Денис Мантуров — прим. «Эксперта»). Пока перед нами стоит целевой показатель обеспечить 100% возвратных займов, поэтому мы внимательно следим за их качеством.

— Вообще ФРП — сегодня один из самых дееспособных институтов развития в стране. Кажется, что надо масштабировать его деятельность. Масштабируема ли она?

— Это вопрос соотношения спроса и предложения. У нас есть строго обозначенный мандат, мы можем финансировать 20 видов экономической деятельности обрабатывающих производств. Аграрные проекты, пищевку или IT-проекты мы финансировать не можем. Только промышленность. В данный момент я не вижу, снижения потока заявок, но и не вижу, чтобы он как-то сильно рос. Входящий поток проектов стабильный. Он соответствует масштабу деятельности федерального ФРП. Просить заседать Экспертный совет больше, чем раз в две недели или гнаться за количеством в ущерб качеству – неправильно.  Поэтому мы стали тиражировать нашу модель работы в регионах. В конце 2015 года Минпромторг запустил создание региональной сети фондов развития промышленности. Их учредителями являются местные власти. На сегодняшний день их уже создано более 50. Они позволяют совместно с конкретным регионом софинансировать менее масштабные, но не менее важные для экономики региона проекты. Максимальная сумма займа составляет 100 млн рублей. Более 20 проектов региональных фондов мы одобрили и профинансировали. При этом 70% от суммы займа даем мы, и только 30% региональный фонд. Это позволяет даже при небольшом капитале регионального фонда финансировать большое количество проектов за счет федерального плеча. Работают региональные фонды и заявители так же через наш личный кабинет, вся работа у нас построена через электронный сервис, и мы предоставляем не только стандарты и регламенты, но и платформу для работы с заявками. Сейчас заявок от региональных фондов уже больше сотни. Я уверен, что к концу года их количество удвоится.

— Говоря о конкретных регионах, где вы видите активность?

— У нас нет региональных любимчиков. Для нас важно качество проекта -  финансовая устойчивость, импортозамещение, конкурентоспособность, сбыт. Но если говорить о количестве профинансированных проектов, то распределение следующее.

Москва с Подмосковьем и Санкт-Петербург с Ленинградской областью открывают список лидеров. За ними располагается Свердловская область и Татарстан, замыкает список Нижегородская область и Пермский край с равным числом заемщиков ФРП.

— То есть традиционно самые активные регионы?

— Я вижу, что губернаторы новой волны придают большое значение тому, чтобы заявки от них появлялись в ФРП. Есть регионы, у которых не было вообще заявок до сегодняшнего дня. Но мы не испытываем дефицита в новых проектах.

— Усложняется ли экономика ваших проектов?

— В портфеле ФРП есть достаточно высокотехнологичные проекты, особую гордость вызывает, например, компания Хевел. Мы – третья страна в мире, которая смогла создать солнечный модуль с КПД свыше 20%. Или наш заемщик ЦНИИ Электроприбор, который разработал отечественную роторную систему, которая может менять траекторию движения, применяемую в нефтедобыче и газодобыче, в том числе в сланцевых проектах.

«Вологодский завод специальных подшипников» недавно запустил масштабный проект по изготовлению высокоточных и малошумных подшипников для авиации, судостроения. Компетенции их изготовления были утрачены в постсоветский период, поэтому основные поставки высокоточных подшипников шли из Германии, Японии и США. С помощью нашего займа компания открыла производство. Такие проекты вдохновляют.

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