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Москва, 26.06.2018

ОАК продумает программу для «Руслана»

«Expert Online» 2018
  • Перевозка фюзеляжа пассажирского самолета Сухой Superjet 100 транспортником Ан-124 российской компании "Волга-Днепр"
ТАСС

Перевозка фюзеляжа пассажирского самолета Сухой Superjet 100 транспортником Ан-124 российской компании "Волга-Днепр"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступит в текущем году к согласованию с Минпромторгом программы по сверхтяжелому транспортному самолету. Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на годовой отчет корпорации, имеющемся в распоряжении агентства.

По сообщению вице-президента объединения  Алексея Рогозина, возобновление производства тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» решаемая, хотя и трудная задача, которая значится в разделе приоритетных направлений деятельности на 2018 год.

Как рассказали в дивизионе транспортной авиации ОАК, речь в данном случае идет о проекте по поддержанию парка имеющихся Ан-124.

По заявлению командующего российской Военно-транспортной авиацией Владимира Бенедиктова, вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан» действительно рассматривается,но к данному моменту никакого решения не принято.

Напомним, замену сверхтяжу «Руслан» разработали в 2013 году в КБ «Ильюшина». Однако проект самолета под названием «Ермак» развития не получил.

Производство одного из самых грузоподъемных самолетов в мире -  Ан-124-100 «Руслан» прекращено с 2003 года. В июне текущего года авиапредприятие «Авиастар-СП», где выпускали «Русланы», объявило конкурс по оценке возможностей возобновления производства таких самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124, чья история ведется с начала 80-ых годов.

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