США запретили въезд на свою территорию бывшему руководителю НАТО

Бывшему Генеральному секретарю НАТО Хавьеру Солана было отказано во въезде в Соединенные Штаты из-за его поездок в Иран, пишет Spiegel.

«Это несколько смешное решение», - прокомментировал ситуацию на испанском телевидении Солана. Он рассказал, что заполнил онлайн-форму для поездки в США и запрос был отклонен.

Отмечается, что Хавьер Солана, как гражданин Испании, имеет право находиться в США в течение 90 дней без визы. Однако для этого необходимо пройти регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. Правило по предварительной электронной регистрации вступили в США для желающих получить визу на срок до трех месяцев и ранее посещавших в Иран, Ирак, Судан, Йемен, Сирию, Ливию и Сомали.

Издание сообщает, что Солана действительно в 2015 году посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Роухани, где проходили переговоры по заключению ядерной сделки с Тегераном.

«Многие люди по-прежнему вынуждены путешествовать в самые разные страны для проведения переговоров», - раскритиковал решение Солана, который несмотря на отказ намерен добиваться получения разрешения на въезд в США.

«Мне необходимо бывать в этой стране, так как я являюсь профессором нескольких американских университетов», - сказал он.

Напомним, подписанию ядерной сделки с Тегераном предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Итоговый документ — Совместный всеобъемлющий план действий — был подписан Ираном и еще шестью странами (Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией) только в июле 2015 года.