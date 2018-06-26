Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.06.2018

США запретили въезд на свою территорию бывшему руководителю НАТО

«Expert Online» 2018

Бывшему Генеральному секретарю НАТО Хавьеру Солана было отказано во въезде в Соединенные Штаты из-за его поездок в Иран, пишет Spiegel.

«Это несколько смешное решение», - прокомментировал ситуацию на испанском телевидении Солана. Он рассказал, что заполнил онлайн-форму для поездки в США и запрос был отклонен.

Отмечается, что Хавьер Солана, как гражданин Испании, имеет право находиться в США в течение 90 дней без визы. Однако для этого необходимо пройти регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. Правило по предварительной электронной регистрации вступили в США для желающих получить визу на срок до трех месяцев и ранее посещавших в Иран, Ирак, Судан, Йемен, Сирию, Ливию и Сомали.

Издание сообщает, что Солана действительно в 2015 году посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Роухани, где проходили переговоры по заключению ядерной сделки с Тегераном.

«Многие люди по-прежнему вынуждены путешествовать в самые разные страны для проведения переговоров», - раскритиковал решение Солана, который несмотря на отказ намерен добиваться получения разрешения на въезд в США.

«Мне необходимо бывать в  этой стране, так как я являюсь профессором нескольких американских университетов», - сказал он.

Напомним, подписанию ядерной сделки с Тегераном предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Итоговый документ — Совместный всеобъемлющий план действий — был подписан Ираном и еще шестью странами (Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией) только в июле 2015 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: от опасений к панике
      Курс доллара: от опасений к панике