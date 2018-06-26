Стало известно, зачем советник Трампа едет в Москву

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва намерена обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном международную проблематику и двусторонние отношения.

«Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, региональные проблемы известные и, конечно же, российско-американские отношения», — сказал Песков. Никаких комментариев о возможной июльской встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа со стороны Кремля не последовало.

Уточняется, что завтра, 27 июня, с Джоном Болтоном встретится глава российского МИДа Сергей Лавров. Его заместитель Михаил Богданов сообщил ранее, что российская сторона приготовила для обсуждения с советником вопросы по Сирии, а также ряд вопросов по двусторонним отношениям.