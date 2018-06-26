Тренер сборной Испании по футболу ждет от игры с Россией много проблем

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро, чья команда встретится 1 июля в 1/8 финала с российской сборной на стадионе в «Лужниках», ждет от подопечных Станислава Черчесова «много проблем». Одним из козырей соперников своей дружины Йерро считает поддержку трибун, которая будет у российской сборной. Высказывание испанского тренера приводит издание «Спорт-экспресс».

«В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится», - отметил испанский тренер, который сообщил, что не любит называть конкретных фамилий.

«Я видел все матчи сборной России. Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть», - подытожил испанец.

Напомним, сборная Испании вышла в плей-офф, заняв первое место в группе, после игры в ничью со сборной Марокко (2:2). Россия после крупного поражения от Уругвая вышла из своей группы со второго места.