Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.06.2018

Тренер сборной Испании по футболу ждет от игры с Россией много проблем

«Expert Online» 2018

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро, чья команда встретится 1 июля в 1/8 финала с российской сборной на стадионе в «Лужниках», ждет от подопечных Станислава Черчесова «много проблем». Одним из козырей соперников своей дружины Йерро считает поддержку трибун, которая будет у российской сборной. Высказывание испанского тренера приводит издание «Спорт-экспресс».

«В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится», - отметил испанский тренер, который сообщил, что не любит называть конкретных фамилий.

«Я видел все матчи сборной России. Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть», - подытожил испанец.

Напомним, сборная Испании вышла в плей-офф, заняв первое место в группе, после игры в ничью со сборной Марокко (2:2). Россия после крупного поражения от Уругвая вышла из своей группы со второго места.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: от опасений к панике
      Курс доллара: от опасений к панике