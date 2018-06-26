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Москва, 26.06.2018

Цена на нефть марки WTI впервые за месяц превысила 70 долларов

«Expert Online» 2018

Стоимость августовских контрактов на нефть марки WTI с поставкой в ходе торгов на Лондонской бирже выросла почти на 3%, до 70,2 долл. за баррель.

В последний раз стоимость «чёрного золота» этой марки находилась выше 70 долл. за баррель 25 мая 2018 года.

При этом цена нефти марки Brent подросла почти на 2%, составив 76,1 долл. за баррель.

Несмотря на рост цен на нефть, рубль немного просел к основным мировым валютам. Так, курс доллара вырос на 32 коп., до 63,1 руб., а курс евро - на 22 коп., до 73,66 руб.

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