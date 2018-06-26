Умер поэт Андрей Дементьев

Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался 26 июня, не дожив до своего 90-летия менее месяца, сообщает РИА новости. Агентству подтвердила информацию супруга поэта Анна Пугач. Ранее сообщалось, что Дементьев был госпитализирован после ухудшения самочувствия. Его диагноз не уточняется. Как рассказал «Интерфаксу» источник в медицинских кругах, поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной.

«К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни», — сказала супруга литератора. Она отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.