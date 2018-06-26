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Москва, 26.06.2018

В «Газпроме» заявили о возобновлении строительства второй нитки «Турецкого потока»

«Expert Online» 2018

«Газпром» возобновил укладку второй нитки морской части газопровода «Турецкий поток».

Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток», двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в Турции», передаёт RNS со ссылкой на заявление компании South Stream Transport.

Отмечается, что после входа в Чёрное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая проверку оборудования для трубоукладки.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в Евросоюз.

Наша справка

«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров — морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в первой декаде июня 2015 года. Но были отложены по политическим причинам. В октябре 2016 года, после нормализации отношений, договор на прокладку двух ниток газопровода был всё-таки заключён.

21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство было начато в мае 2017. По состоянию на апрель 2018 года было уложено 62% от двух ниток морского участка газопровода. Прокладка морского участка первой нитки завершена 30 апреля 2018.

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