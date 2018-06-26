В «Газпроме» заявили о возобновлении строительства второй нитки «Турецкого потока»

«Газпром» возобновил укладку второй нитки морской части газопровода «Турецкий поток».

Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток», двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в Турции», передаёт RNS со ссылкой на заявление компании South Stream Transport.

Отмечается, что после входа в Чёрное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая проверку оборудования для трубоукладки.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в Евросоюз.

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«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров — морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в первой декаде июня 2015 года. Но были отложены по политическим причинам. В октябре 2016 года, после нормализации отношений, договор на прокладку двух ниток газопровода был всё-таки заключён.

21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство было начато в мае 2017. По состоянию на апрель 2018 года было уложено 62% от двух ниток морского участка газопровода. Прокладка морского участка первой нитки завершена 30 апреля 2018.