В Минфине рассказали, на какие продукты не вырастут цены после повышения НДС

Антон Силуанов – первый вице-премьер российского правительства, глава Минфина – рассказал, на какие продукты не вырастут цены после повышения НДС до 20 %.

По его словам точно не будет расти стоимость на социально значимую продукцию, передаёт телеканал «Россия 24».

«В целом всё это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», – резюмировал Силуанов.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС с 18% до 20 %.

Наша справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.