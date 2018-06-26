В России могут повысить пособие по безработице

Ярослав Нилов – глава комитета по труду и социальной политике нижней палаты российского парламента – заявил, что пособие по безработице в нашей стране необходимо повышать до уровня, который позволял бы на него прожить.

При этом он напомнил, что официально в нашей стране менее миллиона человек числится безработными.

«Реально, конечно, в десять раз больше. Поэтому пособие поднимать нужно. Пособие – это не какая-то подачка, а элемент социального страхования», – резюмировал Нилов.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что бизнес считает необходимым повысить пособие по безработице в РФ как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд предложил увеличить максимальное пособие по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения.