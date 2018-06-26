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Москва, 26.06.2018

В России сократилось количество фирм-однодневок

«Expert Online» 2018

Михаил Мишустин – глава Федеральной налоговой службы (ФНС) – заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что ведомство зафиксировало снижение количества в стране фирм-однодневок.

По его словам, компании, которые занимались агрессивным налоговым планированием, в 2016 году ФНС совместно с правоохранительными органами стала исключать  из реестра юридических лиц, передаёт официальный сайт Кремля.

Кроме того, Мишустин отметил, что ведомство в 2016 году зафиксировало около 1,6 млн подобных компаний в стране. В настоящее время их насчитывается примерно 309 тыс.

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