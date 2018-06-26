В Центробанке назвали проблему, которая мешает рублю стать крепче

В Банке России озвучили основную проблему, которая мешает отечественной валюте быть более крепкой.

Согласно материалам, опубликованным на сайте регулятора, если бы не антироссийские санкции, рубль мог бы быть дороже на 3-4%.

При этом отмечается, что равновесное значение курса приблизилось к фактическому значению, а недооцененность рубля относительно фундаментальных факторов, связанная с апрельскими санкциями, несколько снизилась.

По оценкам экспертов Центробанка, в их отсутствие рубль был бы крепче минимум на 3-4%, что ниже пиковых апрельских значений на 5-6%. Кроме того, в Банке России отметили, что при этом курс рубля оставался стабильным на фоне ослабления валют большинства стран с формирующимися рынками.

Ранее сообщалось, что рубля пытается «переварить» решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. Пока его реакция достаточно нейтральная.

Так, курс доллара расчётами «завтра» на утренних торгах Московской биржи рос на 4 копейки — до 62,82 рубля, курс евро — на 1 копейку — до 73,46 рубля. Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 июня составляет 62,94 рубля, курс евро на сегодня равен 73,31 рубля.