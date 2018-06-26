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Москва, 26.06.2018

Госсекретарь США Помпео ищет темы для диалога с Москвой

«Expert Online» 2018

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что настроен на поиск возможностей и областей для сотрудничества США и России.

ОН также отмечает возможности по «точечному» взаимодействию с Москвой из-за разницы во взглядах на некоторые процессы.  

«Есть много вещей, относительно которых у нас есть разногласия. У нас чрезвычайно различные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения», - рассказал Помпео, который видит свою основную задачу в выявлении областей общих интересов Москвы и Вашингтона.

«Задача для госсекретаря - выявить такие области, в которых мы можем работать, в то же время обеспечивая безопасность Америки от худших действий со стороны властей таких стран», - сообщил госсекретарь. Он напомнил, что приоритетом американской политики на протяжении последних десяти лет была борьба с терроризмом и «в гораздо меньшей степени противостояние великих держав».

Помпео высказался в этой связи за проявление настойчивости и гибкости отношении России и Китая. При этом он обвинил Пекин в нарушении правил ведения международной торговли.

«Они осуществляют кражу интеллектуальной собственности, применяют грабительские методы в экономике», - сообщил госсекретарь, имея ввиду власти Китая.

Помпео уверен, что для пресечения дальнейшей конфронтации между Вашингтоном и Пекином необходимо уважать долгосрочные интересы друг друга и избегали подходов, основанных на антагонизме.

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