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Москва, 27.06.2018

Дания не готова дать разрешение на реализацию «Северного потока 2»

«Expert Online» 2018
  • Дания не готова дать разрешение на реализацию «Северного потока 2»
Из открытых источников

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщил в ходе  пресс-конференции, что Копенгаген намерен задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в парламент Дании были внесены законодательные инициативы, которые позволяют наложить вето или задержать реализацию проекта «Северного потока — 2».

«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать», —рассказал Расмуссен.

Чиновник предложил вынести обсуждение дальнейшей судьбы «Северного потока 2» на общеевропейский уровень. Это необходимо, по его мнению,чтобы просчитать дальнейшую судьбу транзита российского топлива через Украину.

Напомним, ранее разрешение на строительство компания Nord Stream 2 AG уже получила от  Германии, Финляндии и Швеции.

Против проекта выступает Украина, которая боится лишиться дохода в бюджет из-за потери позиции страны-транзитера российского топлива, а также США, которые имеют в планах выйти на европейский рынок со своим СПГ.

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