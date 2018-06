«Северный поток 2»: быть или не быть?

Власти Дании заявили, что они намерены все-таки задержать строительство газопровода «Северный поток 2». Датское королевство как будто старается напомнить о том, что именно его Шекспир счел подходящим местом для постановки судьбоносного вопроса: «To be or not to be?» Но может ли оно и в самом деле ставить вопрос так категорично?

Не все для нас ладно в Датском королевстве «Северный поток 2» встретит сопротивление властей Дании. Как заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, они намерены задержать строительство газопровода. Так, в парламент уже внесены соответствующие законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта, сообщило утром в среду агентство РИА Новости. «Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать», — заявил премьер Дании. Люкке Расмуссен также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива. Надо еще учесть, что заявление датского премьера прозвучало на совместной пресс-конференции с премьером Украины. А на таких мероприятиях европейские политики предпочитают высказываться так, чтобы это было для украинцев хотя бы минимально приемлемо. Но все же, Дания идет куда дальше простых дипломатических реверансов. До этого в СМИ не раз появлялась информация о неофициальных жалобах европейских политиков на «беспрецедентное» давление, которое оказывают на них США с тем, чтобы они, пользуясь теми или иными национальными или европейскими политическими механизмами, заблокировали строительство второй нитки «Северного потока». Сами американцы и официально не раз заявляли о том, что их цель именно такова. Из-за занятой ими сейчас позиции противодействия России почти всеми средствами американские политики чувствуют, очевидно, сильнейшее раздражение по тому поводу, что, по прогнозам Energy Aspects, доля российского газа может вырасти с 35% до 45% после ввода второй очереди газопровода «Северный поток 2». Возможно, конечно, блокировка российско-европейского проекта это программа-максимум, а реалистичные цели скромнее и данная «программа» занимает в них место базы для некоего торга. Как бы то ни было, Датское королевство первым из государств Евросоюза открыто, но правда безо всяких ссылок на внешнее давление, а, напротив, настаивая на своей суверенности, заявило о намерении препятствовать строительству «Северного потока 2». Со стороны США противодействие Потоку обычно объясняют стремлением заместить российский газ своим СПГ. Однако, как отмечал журнал «Эксперт», в реальности обеспечить Европу газом для Америки крайне проблематично. Тут скорее можно говорить о политическом аспекте наших непростых отношений. Но в любом случае позиция Дании представляет особый интерес и по поводу ее причин есть совершенно различные точки зрения. Поведение Дании говорит о некоторой несамостоятельности в собственной геополитической позиции, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Учитывая, что все остальные европейские страны так или иначе приняли решение самостоятельно, хотя и тоже долго раздумывали, заявления датской стороны о том, что конкретно этот вопрос необходимо вынести на европейский стол переговоров, выглядит по меньшей мере странно. Если остальные соседи вынесли положительное решение – то какой надеется совет получить тут Дания? С другой стороны, этот жест можно расценить как полное снятие с себя ответственности за грядущее решение. Так королевство продемонстрирует США, что соблюло все условности и просто согласилось с общим мнением. В целом даже если Дания будет еще долго тянуть с ответом, «Северный Поток 2» это вряд ли уже остановит, полагает эксперт. СП 2 получил разрешения от России, Германии. Финляндии и Швеции – это 1087 км трубы и 1226 км необходимых к строительству или 88,6% от его условной готовности. Даже если страна не вынесет положительного вердикта на прокладку труб в районе острова Борнгольм, где географически обозначены её территориальные воды, то Газпром может, не теряя времеми, подать новую заявку на прокладку труб лишь в экономической зоне, относящейся к международным водам. Эти воды не защищены законом Дании, который она предусмотрительно переписала с целью иметь больше оснований для отказа якобы в целях национальной безопасности. Поэтому если Газпром несколько пересмотрит маршрут, что, конечно, удорожит реализацию проекта, то у страны уже формальных поводов для такого отказа не будет. Поэтому все упирается во время – сколько еще готова тянуть страна и сколько готов терять времени Газпром. Что же касается сроков введения в эксплуатацию СП 2, то пока прокладчики труб успевают к намеченному времени, но еще два три месяца ожидания уже могут породить мысли, что сроки будут сорваны, считает Антонов. Шанс вновь войти в историю «Я склонен не согласиться с тем, что затягиванию выдачи окончательного разрешения на строительство второй нитки газопровода в территориальных водах Дании "способствуют" США», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Безусловно, считает он, то, что королевство пусть и пассивно, но препятствует скорейшему началу реализации проекта, Белому дому выгодно, но ситуация такова, что по факту никакой возможности заблокировать строительство у Дании нет, более того, преувеличивать возможности администрации Трампа по давлению на правительство королевства не стоит. Да, признает аналитик, Дания является одним из стратегических военных партнеров США по НАТО, здесь в частности расположена одна из крупнейших американских авиабаз Туле, но, будем откровенны, Дания находится на максимальном удалении от всех возможных стратегических противников Америки. На США приходится лишь 5-6% внешнеторгового оборота Дании, при том, что доля ближайших соседей по континенту, в первую очередь Германии, основного бенефициара строительства второго Потока — уже порядка 70%. Выгодно ли Дании, особенно с учетом развязанной Трампом торговой войны с ЕС, ссориться с соседями, потребляющими львиную долю производимой продукции в угоду интересам США? Очевидно, что нет, указывает Илья Жарский. Ну и, конечно, стоит отметить, что Дания, это страна с самой дорогой в мире электроэнергией. За один кВт/час датчане платят в 8 раз больше, чем жители России. Да, благодаря активным инвестициям в развитие ВИЭ, уже почти 60% генерации обеспечивают возобновляемые источники энергии, и тем не менее, окончательно от топлива, в первую очередь газа, Дания откажется еще очень нескоро и рост поставок энергоресурсов за счет расширения мощностей «Северного потока» этой стране выгоден. Пусть не так, как Германии, но выгоден, поскольку позволит снизить стоимость потребляемой в том числе и промышленным сектором энергии и тем самым повысить конкурентоспособность местной продукции за счет снижения себестоимости. Никакого смысла ублажать Белый дом, блокируя строительство «Северного потока 2», у Дании нет, но нет и такой возможности, уверен Илья Жарский. В отличие от остальных стран, по территории пройдет новая нитка, территорию королевства, а именно территориальные воды вокруг небольшого острова Борнхольм, можно достаточно легко обойти. Это, конечно, приведет к удорожанию проекта за счет удлинения маршрута, но несущественно, в пределах 5%. Грубо говоря, если Дания все-таки скажет свое окончательное «нет», это никак не скажется на планах по реализации проекта, а в худшем случае скорректируются его сроки и стоимость. Почему же Дания тянет? Все достаточно прозаично, объясняет Илья Жарский. Дания — вполне благополучное европейское государство, которое, тем не менее, уже достаточно давно пребывает в арьергарде европейской политической и экономической жизни. Строительство второй ветки Потока - это хороший шанс заявить о себе и спросить у соседей, являющихся основными выгодополучателями: «А что мы получим от этого проекта»? «Собственно ответ на главный вопрос — почему Дания не торопится с подписью, на мой взгляд, вполне прозаичен: королевство попросту пытается извлечь для себя максимально возможную выгоду из проекта, как политическую, так и экономическую», — заключает аналитик. Кстати говоря, занятая Данией позиция характерна именно как наилучший способ затягивания решения вопроса и, как следствие, попытка затянуть строительство. Труднопредсказуемость развития ситуации, на которую ссылается сам датский премьер, не позволяет и Газпрому как можно раньше принять решение. Но бастион этого Эльсинора не неприступен и рано или поздно падет.