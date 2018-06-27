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Москва, 27.06.2018

Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара растет на фоне изъятия американской валюты
DPA/TASS

Курс доллара отыгрывает потери последних дней на фоне нового приступа неприятия риска у инвесторов из-за роста напряженности в торговых отношениях. Другим фактором, который поддерживает американскую валюту стала новая серия крупных размещений гособлигаций США. Индекс доллара торговался на уровне 94,75, прибавляя 0,5%.

Курс рубля также поддался настроениям на глобальных рынках, игнорируя рост цен на нефть. Курс доллара на вечерней сессии вторника поднимался на 49 копеек, до 63,3650 рубля, прежде чем опуститься до 63,09 рубля к концу второго часа вечерней сессии на 

На аукционе во вторник инвесторам были проданы 2-летние ноты на 34 млрд долларов. На среду запланировано размещение 5-летних на 36 долларов, а также 2-летних TIPS (облигаций с привязкой к инфляции) на 16 млрд долларов, на четверг - 7-летних нот на 30 млрд долларов. Об этом сообщает Finanz.ru.

Чистый объем размещения (с учетом погашений) составит 52 млрд долларов в период до 2 июля.

Локальную поддержку рублю в среду может оказать российский Минфин, который будет размещать сегодня привлекательные купонные бонды. Это может спровоцировать спрос на национальную валюту и тем самым поддержать ее курс в течение дня. 

Официальный курс доллара к рублю на 27 июня установлен на уровне 62,7908 рубля, курс евро — 73,4087 рубля.

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