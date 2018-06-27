Трудный выбор Европы

Европейцы оказались перед непростым (с их точки зрения) выбором. Добыча собственного газа падает, а потребность в нем растет. Казалось бы, никаких проблем нет, потому что рядом надежный партнер, уже много лет удовлетворяющий потребности европейцев в голубом топливе и готовый удовлетворять растущий спрос Европы и дальше. Однако в дело вмешивается политика в лице Соединенных Штатов. Они производят очень много сжиженного газа и очень хотят заменить российский газ в Европе американским.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA) потребность Европы в газе к 2040 году вырастет почти на 20% по сравнению с 2016 г. Российский «Газпром», много лет снабжавший Старый Свет газом, сейчас столкнулся с серьезными конкурентами в лице США и Катара, поставляющих на континент сжиженный газ (LNG).

Если говорить об европейцах, то они оказались в ситуации, когда, как говорится, и хочется, и колется. С одной стороны, заманчиво сыграть на борьбе конкурентов и попытаться выторговать более выгодные условия, но с другой, такая политика лавирования чревата тем, что в случае провала можно оказаться у разбитого корыта. Наибольший риск представляет геополитика.

Европейские страны спорят с Россией по поводу цен на голубое топливо и уже сталкивались с перебоями в его поставках в 2006 и 2009 годах, вызванными транзитными проблемами между Россией и Украиной. Однако и с Америкой, объявившей всем, включая Европу, торговую войну, отношения тоже далеко не безоблачные. Не все так просто и с Катаром, против которого Еврокомиссия возбудила антимонопольное расследование.

Несмотря на серьезные трения, существующие сейчас между Брюсселем и Вашингтоном, который, кстати, впервые за шестьдесят лет, начал торговать энергоносителями, американские энергетические компании готовы залить Старый Свет сжиженным газом. Первый американский LNG ушел в Европу два года назад с терминала в Луизиане. Его поставщиком была компания Cheniere Energy Inc. В этом году с Восточного побережья начала отправлять газ через океан еще одна компания - Dominion Energy Inc.

К концу 2020 года в Америке должны начать работать еще четыре терминала, в результате чего она станет третьим на планете экспортером LNG после Катара и Австралии.

Покупку американского газа, кроме высоких цен, осложняет, однако и потенциальная торговая война между США и ЕС. Стороны обменялись ударами, т.е. тарифами и сейчас находятся на грани начала полномасштабной войны. Газ напрямую никакого отношения к отношениям между ЕС и США не имеет, но политические и торговые разногласия, конечно, затруднят его поставки в Европу.

Привлекательность Старого Света как покупателя газа выросла после того, как Голландия начала снижать добычу газа на Гронингенском месторождении, крупнейшем, кстати, на континенте, в связи с тем, что она провоцирует сейсмическую активность в регионе.

Газпром, доля которого в снабжении газом Европы составляет 35%, не собирается сдавать позиции без борьбы, потому что для России газ, по мнению Bloomberg, является одним из главных источников наполнения бюджета. По прогнозам Energy Aspects, доля российского газа может вырасти до 45% после ввода второй очереди газопровода «Северный поток 2».

Большинство европейских стран относится к импорту газа, как к экономической проблеме. С точки зрения экономики и в первую очередь цены, американский газ будет не в состоянии конкурировать с российским в обозримом будущем. Для того, чтобы понять это, достаточно сравнить цены на голубое топливо: миллион британских термических единиц (BTU) американского сжиженного газа сейчас стоит ок. 7 долларов, а российского природного газа – ок. 6,3. Казалось бы, выбор очевиден, но сокращение добычи газа в Европе дает возможности конкурентам «Газпрома». В прошлом году доля LNG в европейском газе составила лишь 10%, но по прогнозам Societe Generale, она поднимется к 2020 г. уже до 25%. Это означает, пишет Bloomberg, что поставки американского сжиженного газа в Европу продолжат расти.