Как выбрать сварочный инвертор

С помощью сварочных инверторов посредством применения штучных электродов диаметром 1,6-5 миллиметров режутся металлоконструкции и создаются неразъемные соединения.
Эти устройства отличаются компактностью, чем и обусловлена их высочайшая популярность у сварщиков. Выбор конкретной модели сварочного инвертора зависит от особенностей производимых работ, планируемой интенсивности его применения, а также от квалификации сварщика.
Подобно любому строительному оборудованию, если вы решили купить сварочный инвертор, то должны учитывать, что они подразделяются на бытовые и профессиональные. Первые подходят для использования в гараже или на даче, они рассчитаны на выполнение несложных задач и недорого стоят. Приобретение таких устройств целесообразно для тех, кто только приступает к освоению искусства сварки. Вторые повсеместно применяются в сфере ЖКХ, на стройплощадках и на производственных предприятиях. Они предназначены для ремонта труб, изготовления каркасных конструкций, сваривания металлических оград. Профессиональные инверторы отличаются от бытовых способностью функционировать в течение длительного времени в сложных условиях. Что касается главных критериев выбора сварочных инверторов, то в их число входят следующие:
- Температурный диапазон. Чем более высокой является температура внешней среды, тем чаще агрегат придется выключать для отдыха. При перегреве устройства автоматически срабатывает система защиты, в результате чего оно прекращает функционировать до момента полного остывания. Использование агрегата при низких температурах окружающей среды сопряжено с еще большими сложностями. Поскольку внутри инвертора имеется множество мелких деталей, каждый из которых функционирует в своем температурном диапазоне, то при низких температурах начинается изменение номиналов конденсаторов, полупроводников и резисторов. Из-за этого функционирование устройства становится нестабильным. Тем не менее, при правильном подборе всех элементов системы сварочный инвертор можно использовать даже при минус двадцати градусах по Цельсию.
- Система защиты. Почти все сварочные инверторы оснащены системой, защищающей их от колебаний напряжения. У профессиональных устройств оптимальным уровнем защиты является 20-25%, у бытовых – 10-15%.
- Вентиляция. Большинство производителей оснащает свои изделия защитными противопыльными уловками. В этих целях может использоваться простая мелкая сетка на выходе потока воздуха либо «туннельная вентиляция», при которой поток воздуха не поступает на радиоэлементы, а перемещается только по ребрам радиаторов.
- Рабочее напряжение. Стандартом является напряжение питающей сети 220-230В. Если инвертор рассчитан на функционирование в диапазоне 170-220В, то при 170В его производительность будет ниже, чем при 220В. Таким образом, желательно предусмотреть определенный запас мощности.