Как выбрать сварочный инвертор

С помощью сварочных инверторов посредством применения штучных электродов диаметром 1,6-5 миллиметров режутся металлоконструкции и создаются неразъемные соединения.

Эти устройства отличаются компактностью, чем и обусловлена их высочайшая популярность у сварщиков. Выбор конкретной модели сварочного инвертора зависит от особенностей производимых работ, планируемой интенсивности его применения, а также от квалификации сварщика.

Подобно любому строительному оборудованию, если вы решили купить сварочный инвертор, то должны учитывать, что они подразделяются на бытовые и профессиональные. Первые подходят для использования в гараже или на даче, они рассчитаны на выполнение несложных задач и недорого стоят. Приобретение таких устройств целесообразно для тех, кто только приступает к освоению искусства сварки. Вторые повсеместно применяются в сфере ЖКХ, на стройплощадках и на производственных предприятиях. Они предназначены для ремонта труб, изготовления каркасных конструкций, сваривания металлических оград. Профессиональные инверторы отличаются от бытовых способностью функционировать в течение длительного времени в сложных условиях. Что касается главных критериев выбора сварочных инверторов, то в их число входят следующие: