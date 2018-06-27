Китай запустил два новых спутника для зондирования Земли

Китай сегодня, 27 июня, успешно запустил два спутника, которые должны установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли, передает агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-2 Си», доставившая спутники на орбиту, была запущена в 6:30 по московскому времени с космодрома Сичан, который расположен на юго-западе страны.

«Задача аппаратов - установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли», - говорится в сообщении.

Запуск стал 278-ым, осуществленным с помощью ракет-носителей типа «Чанчжэн».