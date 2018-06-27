Новый Ford EcoSport доставлен ко всем российским дилерам

Новые кроссоверы Ford EcoSport доставлены в дилерские центры Ford в 50 городах России от Калининграда до Владивостока;

Новый EcoSport выделяется мужественным экстерьером в стиле крупных кроссоверов и внедорожников Ford , а также совершенно новым, более изысканным интерьером с новыми сиденьями, улучшенной шумоизоляцией и полным комплексом систем безопасности во всех версиях;

Новая линейка силовых агрегатов и трансмиссий подобрана с учетом запросов российских потребителей и включает совершенно новый атмосферный бензиновый двигатель и 6-ступенчатую АКП гидромеханической конструкции ;

Цена обновленного Ford Ecosport на российском рынке начинается с 959 000 рублей* без учета спецпредложений ;

; Клиентам, приобретающим Ford EcoSport по программе Ford Credit, предоставляется дополнительная выгода в размере до 70 000 рублей в зависимости от комплектации.

Компания Ford Sollers сообщает, что новый кроссовер Ford EcoSport поступил во все официальные дилерские центры Ford в России. Покупатели могут лично осмотреть автомобиль и провести тест-драйв, чтобы оценить масштабные изменения во внешности, интерьере и технической начинке одного из самых драйверских и проходимых автомобилей в своем сегменте.

предоставлено пресс-службой

Новый Ford EcoSport приобрел мужественную внешность с большой трапециевидной решеткой радиатора и фарами в стиле новейших кроссоверов и внедорожников Ford. Полностью новый интерьер автомобиля отличается более премиальным дизайном и отделкой. «Парящий» экран мультимедийной системы позволил зрительно облегчить переднюю панель, а центральная консоль стала более эргономичной благодаря уменьшению количества кнопок и их логичному зонированию. Новые кресла комфортнее и при этом легче прежних, для задних предусмотрен новый, более удобный механизм складывания для увеличения места для багажа.

Обновленная гамма силовых агрегатов Ford EcoSport включает новый глобальный бензиновый двигатель Dragon объемом 1,5 л (123 л.с., расход в смешанном режиме менее 7 л), модернизированный двигатель Duratec объемом 2 л (148 л.с.), а также 6-ступенчатые автоматические коробки передач традиционной гидромеханической конструкции, доступные в том числе для двигателя меньшего объема. Впервые на российском рынке стала доступна версия с полным приводом и АКП. Ford EcoSportпо-прежнему обладает одним из самых больших в классе клиренсом в 200 мм и небольшими свесами кузова, обеспечивающими превосходные внедорожные качества.

Новый Ford EcoSport предлагается в России в 5 различных комплектациях: Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus. Стартовая цена на автомобиль в комплектации Ambiente (доступна только с двигателем 1,5 л и 5-ступенчатой МКП) составляет 959 000 рублей или 909 000 рублей с учетом выгоды по кредиту. Уже в базовойверсии автомобиль оснащается полным комплексом электронных систем безопасности, включающим электронная система курсовой устойчивости (ESC), систему предотвращения опрокидывания (RSC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA), а также сигнализацию аварийного/экстренного торможения и систему помощи при трогании на подъем. Ford Ecosport Ambiente также оснащается фронтальными подушками безопасности, складывающимся в пропорции 60:40 задним сиденьем, центральным замком с дистанционным управлением.

Ford EcoSport является глобальной моделью Ford, производство компактного кроссовера, обладающего высокой проходимостью на бездорожье и великолепной управляемостью на асфальте стартовало в 2003 году. В настоящее время FordEcoSport предлагается на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии и Африки. Кроссовер выпускается на 6 заводах компании в 6 странах мира, производство по технологии полного цикла на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах началось в декабре 2014 года. С момента старта продаж в России оценить преимущества Ford EcoSport смогли уже почти 20 000 россиян.