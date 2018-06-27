Спектакль “Кыся” в постановке Льва Рахлин в Московском Театре Мюзикла

Уважаемые зрители, спектакль “Кыся”, заявленный на 27 июня 2018 года в Московском Дворце Молодежи по независящим от компании Moscow Show причинам переносится на сцену Московского Театра Мюзикла (Пушкинская площадь, дом 2, здание бывшего кинотеатра “Россия”).

Перенос спектакля “Кыся” связан с невозможностью компании Stage Entertainment предоставить нам Московский Дворец Молодежи в аренду из-за проведения технических работ по демонтажу мюзикла “Привидение”, таким образом проведение спектакля “Кыся” на сцене Московского Дворца Молодежи 27 июня 2018 года может являться прямым нарушение техники безопасности.

Итак, спектакль “Кыся” в постановке Льва Рахлин, с участием Дмитрия Нагиева, Игоря Лифанова и многих других пройдет 27 июня 2018 года в Московском Театре Мюзикла, по адресу: Пушкинская площадь, дом 2. Все билеты действительны и подлежат замене до начала спектакля при входе в театр у администраторов. Начало спектакля в 20:00

На сцене Московского Театра Мюзикла пройдет легендарный спектакль «Кыся», постановка, которая побила все мыслимые и немыслимые рекорды по аншлагам, состоится 27 июня 2018 г. В главных ролях – блистательный и неподражаемый Дмитрий Нагиев и брутальный Игорь Лифанов.

Оба давно не нуждаются в каком-то особом представлении, так как являются признанными звездами первой величины в кино, на телевидении и в театре. Дмитрий и Игорь дружны еще со студенческой скамьи. И вместе они заняты во многих успешных проектах. Но самый неожиданный и даже во многом сенсационный рекорд поставил именно спектакль «Кыся», зрительский ажиотаж вокруг которого не спадает 16 лет!

предоставлено пресс-службой

Придя на спектакль, вы окунетесь в бездну искрометного юмора и позитива с мастером импровизации и его признанными партнерами по сцене. Здесь тонкая ирония и легкий сарказм переплетаются с гофмановскими страшилками и гоголевской мистикой. Возможно, причина успеха в том, что фантасмагория «Кыся» хотя и имеет некую нарочитую скандальность, по сути заключает в себе экстравагантный, но очень личностный рассказ о дружбе, любви и ненависти, ярких и неприкрытых чувствах. «Кыся» – постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер Лев Рахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно освоил пластику, повадки и непростую кошачью философию. Главному герою – коту Мартыну – приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.

На отечественной сцене мало какой антрепризный спектакль может сравниться с «Кысей» по зрительскому вниманию за все годы существования. Постановку смотрели, наверное, все звезды: от Аллы Пугачевой до Леонида Ярмольника. «Кыся» гастролировала в самых престижных залах как в России, так и за рубежом. Во многих городах она была по нескольку раз. «Кысю» играют театрах, ДК, во Дворцах спорта. В Москве спектакль показывали на сцене МХАТа, Театра Вахтангова, «Сатирикона», «Сатиры», Театра эстрады и других. График гастролей расписан на год вперед. Ввиду занятости в кино и на телевидении Дмитрия Нагиева и Игоря Лифанова.

предоставлено пресс-службой

В спектакле также участвуют: Николай Дик, Дмитрий Быстревский, Дмитрий Воробьев, Эрик Кения, Марина Доможирова, Дарья Перова.

По одноименной повести Владимира Кунина

Постановка: Лев Рахлин

В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Николай Дик, Эрик Кения, Дмитрий Быстревский, Дмитрий Блажко, Валерий Смекалов, Дарья Перова, Елена Вершинина Продолжительность: 3 часа