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Москва, 27.06.2018

США готовятся к быстрому развертыванию войск у границ России

«Expert Online» 2018
  • США готовятся к быстрому развертыванию войск у границ России
Zuma\TASS

Белый дом собирается потратить в 2019 г. 828 млн долларов на строительство военной инфраструктуры в Восточной Европе. Это одна из мер, направленная на сдерживание «российской агрессии» и усиление союзников. Почти половина этих денег достанется ВВС США, пишет авторитетный сайт Defense News (DN). 

Речь идет о более чем двукратном увеличении финансирования строительства военной инфраструктуры, предусмотренной Инициативой европейского сдерживания (EDI). В этом году бюджет EDI вырос с 4,8 до 6,5 млрд долларов, в числе которых и выделение на военное строительство 363,8 млн долларов. Финансирование строительства инфраструктуры ВВС США, которое в этом году составляет 85,4 млн долларов, в следующем году увеличивается в четыре с лишним раза. 

В Белом доме сейчас считают каждый доллар. Конечно, этому резкому увеличению расходов нашли обоснование: если Россия нападет на какую-нибудь европейскую страну, например, Латвию, то американские ВВС, которые будут обладать военными аэродромами в регионе, сумеют быстро отреагировать на атаку. Пентагон не собирается строить новые крупные базы в странах бывшего Советского блока. Американские военные хотят модернизировать, расширить и улучшить уже имеющуюся в регионе военную инфраструктуру. 

«Легче усилить союзников во время кризиса,- объясняет Марк Кансиан, бывший военный, а сейчас старший советник по международным вопросам Центра стратегических и международных исследований.- Снаряжение, всевозможные дорожки и точки пункты дозаправки значительно облегчат в случае необходимости действия американской авиации». 

Бюджет на 2018 год предусматривает расширение и модернизацию инфраструктуры на авиабазе ВВС Эстонии Эмари, в результате чего она сможет принимать военные самолеты: A-10, F-15, F-16, F-22 и F-35. В 2019 г. на дальнейшее расширение инфраструктуры на этой базе предусмотрено выделить еще 16 млн долларов. 

На строительство резервуаров для топлива, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и другие работы на военно-воздушной базе ВВС Венгрии Кечкемет выделены 56 млн долларов. После реконструкции база сможет принимать F-15, A-10 и транспортные самолеты C-5. 

На авиабазе ВВС Словакии Малаки в 2019 г. предполагается построить огромные склады. В этом году в Малаки будет расширена стоянка для самолетов, после чего аэродром сможет принимать A-10 и F-15. 

ВВС США также просят выделить 13,8 млн долларов на строительство рулежной дорожки на базе Рюгге в Норвегии. 

Со стороны это может показаться обычными работами на аэродромах, но по словам профессиональных военных и специалистов, все это позволит американским ВВС значительно расширить свои возможности в случае военного столкновения с противником и повысить боевую мощь и готовность. 

В планах Пентагона большие строительные работы и на двух крупнейших базах ВВС США в Европе: в немецком Рамштайне и на британской базе ВВС Фэйрфорд. 

В Пентагоне намерены значительно расширить группировку ВВС США в Старом Свете, которая в последние годы сократилась и сейчас состоит из 34 тыс. военнослужащих, 6 крупных баз и 204 военных самолетов. В девяностые годы прошлого века она была значительно больше: 72 тыс. человек, 25 баз и 805 самолетов. 

В случае вооруженного конфликта с Россией на европейском театре ВВС США, очевидно, придется отражать атаки российской авиации, считают DN, и обеспечивать воздушную поддержку американским и союзным войскам. Кроме этого, американская авиация должна будет установить господство в воздухе над Калининградской областью. 

«Все это является осознанием мысли, что защищать Восточную Европу из Западной невозможно,- говорит Марк Кансиан.- Если все наши силы будут находиться в Германии и если в случае необходимости мы попытаемся быстро выдвинуть их на восток, это займет слишком много времени. Только оформление документации для переброски войск из ФРГ в Польшу займет неделю. Понятное дело, лучше иметь силы под рукой, в Восточной Европе». 

У этого плана есть как минимум один большой недостаток – Россия обладает в этом районе крупными блокирующими средствами, включая ракеты «земля-воздух» любой дальности действия, которые не позволят силам НАТО беспрепятственно действовать в воздухе над Калининградской областьюDN не знают, что в НАТО собираются противопоставить российским ракетам. К тому же, если в Москве захотят ослабить авиацию США, то Россия, считают DN, может нанести удары по нескольким восточноевропейским странам. 

  

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