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Москва, 27.06.2018

США ремонтируют аэродромы советских времен вблизи российских границ

«Expert Online» 2018
  • Заброшенный аэродром времен СССР
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Заброшенный аэродром времен СССР

Администрация президента США Дональда Трампа намерена выделять дополнительные средства на укрепление военного присутствия вблизи российских границ. В целом на «сдерживание России» планируется направить 828 миллионов долларов. Большую часть суммы уйдет на модернизацию аэродромов для возможности базирования американских самолетов у российских границ.

В рамках этой программы Соединенные Штаты ремонтируют построенные в советское время аэродромы в Восточной Европе, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.

Эксперт считает, что, осознавая все пробелы в боеготовности европейских армий, Вашингтон стремится усилить возможности боевой и транспортной авиации, модернизируя аэродромы в близи границ с Россией. При этом эксперт отметил, что рассуждения о возможном вторжении России в страны альянса не поддается логическому объяснению.

«Это акт силового давления на нашу страну. Программа американцев выглядит совершенно неадекватно в современной военно-политической обстановке. Вторжение России в одну из стран альянса — это бредни и фантазия, которые не находят логичного объяснения даже на Западе. Но под этим предлогом войска НАТО приближаются к границе Российской Федерации», — сказал Кнутов, который уверен, что, нагнетая обстановку и настроения особенно на постсоветском пространстве США, провоцируют новую гонку вооружений, что не совпадает с планами России. При это, как заявляет эксперт, у России есть все возможности для достойного ответа на укрепление авиационной инфраструктуры в Европе.

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